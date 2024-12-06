DMM'den 'ücretli randevu' iddialarına yanıt

Haber Merkezi

"Devlet hastanelerde ve sağlık ocaklarında ücretli randevu dönemi başlıyor" şeklindeki iddialar gündeme bomba gibi düştü.

Sosyal medya hesaplarından paylaşılan ve kısa sürede gündem olan iddialar sonrası tartışma sesleri yükseldi.

Söz konusu iddialar sonrası Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) beklenen yanıt geldi.

DMM, söz konusu iddiaları yalanlayarak, Sağlık Bakanlığı'nın böyle bir düzenlemesinin bulunmadığını bildirdi.

"SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA YER ALAN İDDİALAR DOĞRU DEĞİLDİR"

"Asılsız iddialara itibar etmeyiniz." diyen DMM, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan, “1 Ocak 2025 itibarıyla, Sağlık Ocağından randevu almak Türk vatandaşına 99 TL, Devlet Hastanesinden randevu almak ise 199 TL olacak” iddiası doğru değildir.



Sağlık Bakanlığının böyle bir düzenlemesi bulunmamaktadır.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz günlerde bazı sosyal medya hesaplarından, "1.1.2025'ten itibaren sağlık ocağından randevu Türklere 99 TL olacak. Devlet Hastanesinden randevu ise yine o Türklere 199 TL olacak. Suriyeli kardeşlerimiz sağlık ocağı ve hastane randevularından beleş yararlanacak." şeklinde paylaşımlar yapıldı.

Söz konusu paylaşımların kısa sürede hızla yayılması sonrası bazı kullanıcılar "Her ay ilaç yazdırmak zorunda olan kronik hastalar var. Ayda, üç veya altı ayda bir uzman kontrolüne gitmek zorunda olanlar var." şeklinde yorumlarda bulunarak duruma tepki gösterdi.