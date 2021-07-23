Doç. Dr. Mustafa Yücel: Yeni bir müsilaj patlaması beklemiyoruz

ODTÜ Bilim-2 Gemisi, müsilaja yönelik 40 günlük araştırma seferi gerçekleştirdi. Yapılan sefer sonucunda Doç. Dr. Mustafa Yücel önümüzdeki ay musilaj beklemediklerini belirtti.

Son dönemlerde Marmara Denizi'nde deniz salyası olarak da anılan müsilajın artışı insanları endişelendirmişti. Müsilajla mücadele kapsamında uzmanlar çeşitli fikirlerini paylaşmıştı. Son olarak ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü'nde görevli bilim insanları, ağustos ayında çalışmalarına kaldığı yerden devam edeceğini açıkladı.

Doç. Dr. Mustafa Yücel, Bilim-2 gemisi ile Marmara Denizi Bütünleşik Modelleme Sistemi (MARMOD) Projesi kapsamında planlanan Marmara ve Karadeniz seferlerinin olduğunu söyledi. Yücel, müsilajın açtığı hasarın ciddileşmesi üzerine bu seferleri erkene aldıklarını, haziran ayı başından itibaren Marmara'da çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

"ÖRNEKLER ÜZERİNDE ANALİZLER SÜRÜYOR"

Müsilaj üzerinde izlemeler yaptıklarını belirten Yücel, "Kimi noktalarda günbegün müsilaj ve onun yarattığı durumun nasıl değişikliğe yol açtığını izleme şansımız oldu. Özellikle haziran ve temmuz başında Marmara ekosistemi nasıldı ve müsilaj patlamasının evrimiyle nasıl bir hale geldi? Bunu çok net artık görebiliyoruz" dedi.

Doç. Dr. Yücel, verilerin önemli bir bölümünü analiz ettiklerini, çeşitli su ve zemin örnekleri aldıklarını kaydetti.

Önekler üzerinde çalışmalara devam ettiklerini aktaran Yücel, "Müsilaj, haziran ayının başından ortasına doğru, yüzeyde pek görülmemeye başlamıştı. Müsilajı daha çok denizin içinde ilk 30 metrede tespit etmeye başlamıştık. Özellikle denizin içinden de topladığımız müsilaj örneklerinin analizi hala sürüyor" diye konuştu.

"AZOT VE FOSFOR MARMARA'DA ÇOK YÜKLÜ"

Doç. Dr. Yücel, farklı konumlarda 120'ye yakın gözlem istasyonlarının bulunduğunu, 40 günlük sefer boyunca birçok konumda tekrarlı olarak 234 oşinografi istasyonunda çalıştıklarını ifade etti.

Geminin arkasına yerleştirdikleri deniz içi tarayıcı cihazının 500 kilometrelik hatta kesitler alarak müsilajın fotoğrafını çektiğini anlatan Doç. Dr. Yücel, "Marmara Denizi yıllardır giderek ısınan ve oksijenini kaybeden biryapıda. Azot ve fosfor bileşikliği olarak çok zengin. Bu, yıllardır böyle ama son 10 yıl bu daha da artmış durumda. Azot ve fosfor, Marmara'da çok yüklü. Zaten müsilaja sebep olan birinci şey, ortamdaki azot ve fosfor gibi besi elementlerinin fazlasıyla olmasıdır. Bunun üzerine sıcaklık artışı, denizin durağan olması gibi faktörler de var ama asıl sorun, Marmara'da müsilajın beslenebileceği çok fazla besin olması" sözleriyle çalışmanın ana hatlarını paylaştı.

Yücel, Marmara'da oksijenin ilk 30 metreden sonra çok az seviyelere düştüğünü, doğuya yaklaşıldığında bu durumun giderek akut haline geldiğini belirtti.