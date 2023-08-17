Doğa sürprizi: Kastamonu'da deniz sıcaklığı 11 dereceye geriledi, sis bulutları oluştu İnebolu ilçesinde Karadeniz deniz sıcaklığı 11 dereceye kadar düşerken, deniz üzerinde sis bulutu gözlemlendi. Bu anlar ilgi çekici görüntülere neden oldu.

İHA

Kastamonu’da hava sıcaklıkları 35 derecenin üzerinde seyrederken Karadeniz’de deniz sıcaklığı ise 11 dereceye kadar düştü.

İnebolu ilçesinde deniz sıcaklığının düşmesi sebebiyle Karadeniz’de, deniz suyunun buharlaşmasıyla üzerinde sis bulutu oluştu.

Deniz üzerindeki sis kayda alındı

Deniz üzerindeki sis bulutu görsel olarak seyir zevki verirken vatandaşlar ise bu anı cep telefonlarıyla kamera kaydına aldı.

Upwelling nedir

Upwelling, dipteki soğuk deniz suyunun kuvvetli rüzgar ile birlikte dikey yönlü yukarı hareket ederek kıyı kesimlerde yüzeye çıkmasıdır.

“Upwelling” olayının gerçekleştiği kıyıda deniz suyu sıcaklığı aniden düşer. Öyle ki bu düşüş, bazı yerlerde 15-20 derece farkı bulabilir.

Çoğu zaman sis oluşumu da gerçekleşir. Ani deniz soğuması gerçekleştiğinden insanların sağlığı açısından tehlikeli bir durumdur.

Fakat balıkçılık ile uğraşanlar için olumlu bir durumdur.