Doğalgaz faturasını düşürmek için bu yöntemler işinize yarayacak! Perde ayrıntısına dikkat

Küresel piyasalarda oluşan ekonomik kriz doğal gaz alanını da vurdu. Peş peşe zamların faturalara yansıması sonrası vatandaş tasarruf önlemleri almak için 'Doğalgaz faturasının az gelmesi için ne yapm

Global piyasalarda oluşan kriz pek çok alanda olduğu gibi enerji ve doğalgaz gibi birçok alanı da etkiledi. Peş peşe gelen fatura zamlarının ardından doğalgaz faturasını azaltmanın yolları merak edildi. Havaların soğumasıyla beraber pek çok vatandaş doğalgaz kullanımına başladı. Vatandaşlar faturalarını mümkün olduğu kadar düşürmek için tasarruf yolları ararken, Doğugaz Tatvan Şube Müdürü Mehmet Şirin Sönmez'den konu ile ilgili önemli açıklamalar geldi.

Sönmez, Türkiye’de ısınma amaçlı en çok kullanılan yakıtın doğalgaz olduğunu ifade ederek şöyle dedi: “Küresel krizlerden, döviz kurlarının yüksekliğinden dolayı ülkemizde de doğalgaz ısı fiyatlarında ciddi artışlar söz konusu. Bunun yanı sıra ülkemizde ısınma amaçlı konutlarda kullandığımız doğalgazın yüzde 75’i devlet tarafından karşılanmakta. Fakat yine ocak ayından bu yana yüzde 100’den yukarı bir artış söz konusu”

Ayrıca konutlarda ısı kaybetmeden, mevcut ısıda açıkken doğalgaz faturalarını düşürme yöntemlerinden de bahseden isim, doğalgaz faturalarını hafifletmek için evlerde yalıtımın çok önemli olduğunu söyledi.

Kombi derecesiyle çok sık oynanmamalı

Kombinin hakkında ise Sönmez şunları söyledi: “Kombi nasıl çalışır? Kombi ısıda sıcak suyu peteklere gönderir. Aynı şekilde geri dönüş yoluyla kombiye gelir. Isı düştükçe kombi gaz yakar ve suyu ısıtmaya çalışır. Aslında bizim peteklere giden suyu ısı kaybını olabildiğince tutmamız gerekiyor. Kombinin derecesini sürekli arttırıp azalttığımızda gaz tüketim daha fazla oluşuyor. Hava sıcaklığına göre kombi derecelerini ayarlamamız lazım. "

Daha kısa perde kullanın

Evlerdeki perdelerin boyunun dahi faturayı etkilediğini açıklayan isim perde detayı hakkında "Bazı evlerde dekor amaçlı peteklerin etrafı kapatılıyor. Bu da ısının yayılımını engelliyor. Eğer petekler pencere kenarlarına denk gelmişse perdeler petekleri kapattığında petek bütün ısısını perdelere veriyor. Bu şekilde sürekli kombi gaz yakmaya başlıyor. Bunların önüne geçersek mevcutta peteğin üzerine gelen perdeyi kısarsak daha iyi olur. Bunun dışında en önemli husus ısı kaybını engellemek. Sürekli kapı pencereleri açarsanız odadaki ısı akışı artar, ısı kaybı oluşur. Bu da kombinin sürekli gaz yakmasına sebep olur. Bunlara dikkat edersek doğalgaz faturalarımızda aslında ciddi düşüşlerin olduğunu gözlemleyeceğiz. Bunun mümkün olduğu kadar gereksiz yere sıcak suyu tüketmeyin. Uzun süreli sıcak su tüketildiği zaman petekler soğumaya başlar. Bu sefer kombi peteklere tekrardan sıcak su göndermek için gaz yakmaya başlar. Bu da aynı şekilde faturaya yansır” ifadelerini kullandı.