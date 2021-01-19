Doğalgaz faturasını düşürmenin yöntemleri

Kış aylarında havaların soğumasıyla en büyük yardımcımız olan doğalgazda faturayı azaltacak 10 yöntemi haberimizde sizler için derledik.

Tüketiciler, her yıl artan doğalgaz fiyatları karşısında, faturalarla baş etmeye çalışıyor.

Kışın gelmesiyle de vatandaşın aklında tek bir soru oluştu; "Kombiyi nasıl yakarsak daha fazla tasarruf" ederiz.

Kışın nasıl tasarruf elde edilebileceği ve verimli bir kullanım sağlanabileceği ile ilgili alınabilecek basit tedbirleri derledik.

GECE KOMBİYİ KAPATMAK TASARRUF YAPMAZ

Öncelikle kombi bakımını yetkili servislere yaptırırak dolandırıcılara karşı dikkatli olmamız gerekli. Kombilerin, gece kapatmak yerine daha düşük ısıda tutulması gerekir. Gece kapatılarak tasarruf ettiğimiz düşülmekte fakat ertesi gün ısıtmak için daha fazla enerji harcayacaktır. Gece daha düşük ısılarda tutmak gerek.

GÜNDÜZ 22, AKŞAM 17 DERECE OLMALI

Öte yandan kombinin derecesinin, normal yaşam standartları için 22 derece, gece saatlerinde 17-18 olarak tutulması gerekiyor.

FATURAYI DÜŞÜRMENİN 10 ETKİLİ YÖNTEMİ

1- İlk olarak uzman kişilerden yardım alarak ile bina yalıtımı yapılmalıdır. 2- Çift camlı pencere kullanılmaya dikkat edilmeli, soğuk ve sıcak havanın geçişlerini önleme babında. 3- Dışarı açılan kapıların sızdırmazlığı sağlanmalıdır. 4- Perdelerin kalın pencereyi kapatan, radyatörlerin de önünü ve üstünü kapatmamasına dikkat etmek gerekir. 5- Özellikle kuru havada soğuk daha fazla hissedilmektedir. Bu sebepten dolayı kışın sık sık odalar nemlendirilmelidir. 6- Kış aylarında oda havalandırması kısa süreyle pencerelerin tam açılarak yapılmalıdır. 7- Radyatörlerin, peteklerin üzeri ve önü estetik olsun diye kapatılmamalıdır. Radyatör arkasındaki duvara folyolu levhalar konulursa daha çok verim alınabilir. Böylece ısı duvara geçmeden aliminyum levhalar sayesinde odaya yayılabilir. 8- Doğalgazdan sonra kullanılmayan baca delikleri kapatılmalıdır. 9- Kombiyi sürekli açılıp kapatılmasından ziyade bunun yerine düşük ayarda sürekli çalışır olması gerekir. 10- Zaman ayarlı termostat kullanılmalı; kapı, pencere ve ısı veren cihazlardan uzağa monte edilmelidir. Ve termostat 19 derece olan konfor sıcaklığına, su termostatı ise 50 dereceye ayarlanmalıdır.

Bu 10 adet doğal gaz fatura düşürme yöntemi ile az da olsa faturanız daha hesaplı gelecektir.