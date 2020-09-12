Habertürk canlı yayınında Türkiye'nin Karadeniz'de keşfettiği doğalgazın ülkeye getirisi konuşulurken, CHP'li Berhan Şimşek sinirlenerek 'masal anlatmayın, millet aç' dedi.

Habertürk'te Hülya Hökenek'in sunduğu 'Enine Boyuna' programında gündeme dair meseleler konuşuldu.

Programın sonuna doğru Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, Türkiye'nin denizlerde doğalgaz ve petrol arayışının ülkeye yeni zenginlikler katacağını belirterek şunları söyledi:

"DOĞALGAZ KEŞFİ HER EVE YANSIYACAK"

"Yarın bir evin 400 liralık doğalgaz faturası 100 liraya düşerse, bir sanayicinin faturası düşerse, Türkiye, bu doğalgaz çağında önemli bir aktör olursa, hepimiz için gelecek aydınlık olacak" dedikten sonra, yabancı düşünce kuruluşlarının Türkiye ve Erdoğan karşıtı araştırmalarından örnek verdi.

Doğalgaz keşfi anlatılırken Berhan Şimşek: Masal anlatmayın

BERHAN ŞİMŞEK: "MASAL ANLATIYORSUN"

Hacısalihoğlu konuşurken gülmeye başlayan CHP'li Berhan Şimşek, "Masal anlatıyorsun. Bu millet aç, evine ekmek götüremiyor. Sen bana hala doğalgaz anlatıyorsun" sözleriyle tepki gösterdi.

ŞEHİR HASTANELERİNİ ELEŞTİRDİ, TANSİYON YÜKSELDİ

Berhan Şimşek ardından şehir hastanelerinin yapılmasını, Atatürk Havalimanı'nın yerine pandemi hastanesinin yapılmasını da eleştirdi, sonrasında programın diğer konuklarını itham ederek, "Bu makamlarda kalmak için yandaşlık yapmayın" deyince ortam gerildi. Karşılıklı bağırışmalar kesilmeyince sunucu Hülya Hökenek, programı sonlandırmak zorunda kaldı.