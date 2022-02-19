Doğalgaz yardımı kaç TL, ne zaman ödenecek? TIKLA BAŞVUR

Doğalgaz desteği başvurusunda bulunanlar, yardım tutarını ve ne zaman ödeneceğini sorguluyor. Peki 2022 doğalgaz yardımı ne kadar, kaç TL? Doğalgaz desteği ne zaman, ayın kaçında ödenecek?

Doğalgaz desteği başvurularının başlamasıyla birlikte konunun detayları yardım almak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Twitter hesabından doğalgaz yardımının 18 Şubat Cuma itibariyle başladığı duyuruldu.

e-Devlet ekranı üzerinden başvuru yapma detayları, doğalgaz yardımı şartları ve tutarı merak ediliyor.

4 milyon hane için yılda 2 kere ödenecek olan doğalgaz yardımı detayları belli oldu.

Peki 2022 e-Devlet doğalgaz başvurusu nasıl yapılır, kimler faydalanabilir? Doğalgaz yardımı ne kadar, kaç TL? Doğalgaz destek ödemeleri ne zaman yapılacak? İşte tüm detaylar...

2022 DOĞALGAZ DESTEĞİ KAÇ TL?

Doğalgaz desteği ödeme tutarları netleşti. Doğalgaz ödeme yardımı, hane başına yıllık 450 lira ile 1150 lira arası verilecek.

DOĞALGAZ YARDIMI KİMLERE VERİLECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarının kriterlerine uyan 4 milyon hane için yılda 2 defada ödenmek üzere 450 lira ile bin 150 lira arasında değişen miktarlarda doğalgaz desteği sağlayacağız. Kronik hastaların ve yaşam destek cihazına bağlı olarak hayatını sürdüren kişilerin bulunduğu haneler için bu rakama yüzde 5 ilave yapılacaktır." dedi.

Başvuran kişinin :

Adresinin yurtdışı olması

Adres gizliliği kararının olması

18 yaşından küçük olması

T.C. Vatandaşlığının olmaması

Son 15 gün içerisinde hanenizden herhangi bir Sosyal Yardım Başvurusu bulunması durumlarında e-Devlet Sosyal Yardım Başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru süreçleri e-devlet üzerinden takip edilebilecektir.