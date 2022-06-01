Doğalgaza ne kadar, yüzde kaç zam geldi? Haziran 2022 tarifesi...

Doğalgaza ne kadar, yüzde kaç zam geldi? Haziran 2022 tarifesi...

Vatandaşlar doğalgaza yapılan zammın ardından ne kadar artış olduğunu sorguluyor. Peki doğalgaza ne kadar, yüzde kaç zam geldi?

Türkiye'nin gündeminde doğalgaz zammı var.

Yaz aylarının gelmesiyle kombiler kapanırken, soğukta sistemleri ve ocaklar çalışmaya devam ediyor.

1 Haziran itibarıyla ev ve işyerlerinde uygulanan doğalgaz tarifesine zam geldi.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ), doğalgazda haziran ayında geçerli olacak mesken, sanayi aboneleri ve elektrik üretim amaçlı fiyat tarifesini açıkladı.

Bu kapsamda doğalgaz fiyatları merak ediliyor. Doğalgaza ne kadar zam geldi, yüzde kaç sorusu gündemde yer alıyor.

Peki haziran doğalgaz zammı ne kadar? İşte detaylar...

Doğalgaza zam mı geldi, ne kadar?

BOTAŞ'ın yayınladığı Haziran ayı tarifesine göre, elektrik ve doğalgaza 1 Haziran 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde zam uygulandı.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde, haziran ayına ilişkin tarife tablosuna göre, konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine haziranda uygulanacak satış fiyatı, bin metreküp doğal gaz için 3 bin 264 lira, sanayi abonelerinin tarifesi de bin metreküp doğal gaz için 10 bin 416 lira oldu.

Elektrik üretim amaçlı tarifede bin metreküp doğal gazın fiyatı ise 12 bin 500 lira olarak belirlendi.