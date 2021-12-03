Doğalgazda aralık tarifesinde sanayi ve ticari kuruluşlara zam geldi

BOTAŞ, sanayi ve ticari kuruluş aboneleri için geçerli olmak üzere doğalgaza yüzde 20 zam getirildiğini açıklarken, konutlarda herhangi bir zammın olmadığını belirtti.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), internet sitesinden aralıık ayına yönelik tablo yayınladı.

Yayınlanan açıklamaya göre, büyük sanayi ve ticari kuruluşlara sağlanan doğalgaza yüzde 20 zam geldi.

KONUTLARDA ZAM YAPILMADI

BOTAŞ’ın fiyat tarifesiyle ilgili açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

01 Aralık 2021 tarihinden geçerli olmak üzere konutlarda kullanılan doğal gaz tarifesinde Aralık ayında bir değişiklik yapılmamıştır. Ülkemizdeki konutlarda Evsel Enerji Fiyat Endeksi’ne (HEPI-Household Energy Price Index) göre Avrupa’nın en düşük fiyatlı doğalgazı kullanılmaktadır.

Bununla birlikte 2021 yılı başından itibaren Dünya ve Avrupa enerji piyasalarındaki tüketicilerin, piyasalarda yaşanmakta olan olağandışı ve olağanüstü dalgalanmalara bağlı olarak fahiş enerji fiyatlarına maruz kaldıkları kamuoyu tarafından da yakinen bilinmektedir.





SANAYİ VE TİCARİ KURULUŞLARA YÜZDE 20 ZAM

Ülkemizde ise bugüne kadar bütün dünyada yaşanan yüksek enerji fiyatları tüketicilerimize aynı oranda yansıtılmamıştır. 01 Aralık 2021 tarihi itibari ile gelinen bu aşamada tüketicilerimizi imkânlar çerçevesinde asgari düzeyde etkileyecek şekilde bir düzenleme yapılması zorunluluğu ortaya çıkmıştır.

Konutlarda kullanılan doğal gaz tarifesinde Aralık ayında bir değişiklik yapılmamıştır. Artan maliyetlerden dolayı Büyük Sanayi ve Ticari Kuruluşları abone grubuna yüzde 20 ve elektrik üretim amaçlı kullanılan doğal gaz tarifesine de yüzde 20 oranında artış yapılmıştır.





KASIM AYINDA DA ZAM YAPILMIŞTI

BOTAŞ’ın internet sitesinde yayınlanan kasım ayına ilişkin tarife tablosuna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine uyguladığı satış fiyatı, mevcut tarifede olduğu gibi 1000 metreküp doğalgaz için 1488 lira olarak belirlenmişti.

Kasım ayı sanayi aboneleri için geçerli olan tarife, ekim ayındaki tarifeye göre 1000 metreküp doğalgaz için yüzde 48,40 artışla 3 bin 482 lira, elektrik üretim santrallerinin kullandığı 1000 metreküp doğalgaz için ise yüzde 46,82 artışla 4000 lira olmuştu.