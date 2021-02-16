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Doğan Cüceloğlu hayatını kaybetti
Psikolog Doğan Cüceloğlu, evinde ölü bulundu. Ölüm nedeni ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.
- DHA
- 16.02.2021 - 16:33
- Güncelleme : 16.02.2021 - 17:04
Ünlü psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu Beşiktaş Akatlar'daki evinde ölü bulundu.
Alışverişten dönen Cüceloğlu'nun eşi, evde kocasının cansız bedeni ile karşılaştı.
ÜNLÜ PSİKOLOG VE YAZAR EVİNDE ÖLÜ BULUNDU
Olay yerine gelen Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, evin içerisinde incelemelerde bulundu.
İlk incelemelere göre Cüceloğlu'nun evde düşerek hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin incelemeleri sürüyor.