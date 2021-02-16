Euro
8.4738
0.23%
Dolar
6.9816
0.25%
Altın
404.94
-0.56%
Borsa
1.557
-0.37%
Bitcoin
344.395
1.05%
EXEN Coin
17.49
0.17%
0ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 0 C

    Doğan Cüceloğlu hayatını kaybetti

    Psikolog Doğan Cüceloğlu, evinde ölü bulundu. Ölüm nedeni ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.
    • DHA
    • 16.02.2021 - 16:33
    • Güncelleme : 16.02.2021 - 17:04
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Doğan Cüceloğlu hayatını kaybetti

    Ünlü psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu Beşiktaş Akatlar'daki evinde ölü bulundu.

    Alışverişten dönen Cüceloğlu'nun eşi, evde kocasının cansız bedeni ile karşılaştı.

    ÜNLÜ PSİKOLOG VE YAZAR EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

    Olay yerine gelen Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, evin içerisinde incelemelerde bulundu.

    İlk incelemelere göre Cüceloğlu'nun evde düşerek hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin incelemeleri sürüyor.

    Doğan Cüceloğlu hayatını kaybetti #1

    Doğan Cüceloğlu hayatını kaybetti #2

    Doğan Cüceloğlu hayatını kaybetti #3

    Doğan Cüceloğlu hayatını kaybetti #4

    DOĞAN CÜCELOĞLU HAYATI VE BİYOGRAFİSİ

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir