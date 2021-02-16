Doğan Cüceloğlu kimdir, kaç yaşında? Psikolog Doğan Cücüeloğlu ölüm nedeni nedir?

Psikolog Doğan Cüceloğlu, İstanbul Beşiktaş’ta yaşadığı dairede ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Haber üzerine kullanıcılar Doğan Cüceloğlu hakkındaki bilgileri araştırıyor.

Türkiye'nin tanınan psikologları arasında yer alan Doğan Cüceloğlu, 83 yaşında hayata veda etti.

Evinde ölü bulunan Cüceloğlu'nun vefatı sevenlerini derinden üzerken, hayatına dair bilgiler merak konusu oldu.

Aslen Mersinli olan ve kariyerinde birçok başarıya imza atan Doğan Cüceloğlu, araştırmaları ve incelemeleriyle de ön plana çıkmıştır.

İşte Doğan Cüceloğlu'nun hayatı ve biyografisi..

PSİKOLOG DOĞAN CÜCELOĞLU KİMDİR?

Cüceloğlu, 1938 yılında Mersin Silifke'de 11 çocuklu bir ailenin 11. çocuğu olarak dünyaya geldi. Ankara ve Kırklareli'nde liseyi bitirip İstanbul Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun oldu.

ABD'de Illinois Üniversitesi'nde Bilişsel Psikoloji doktorasını tamamladı. Türkiye'de Hacettepe Üniversitesi ile Boğaziçi Üniversitesi'nde görev yaptı, Fulbright bursu ile Berkeley'deki Kaliforniya Üniversitesi'nde ziyaretçi öğretim üyesi olarak bir sene çalıştı.

Kırktan fazla bilimsel makalesi yayımlanan bir psikolog ve çeşitli topluluklara bilimsel psikoloji çerçevesinde gelişim seminerleri sunan bir iletişim psikolojisi uzmanı olan Cüceloğlu, 1980-1996 yılları arasında ABD'deki Fullerton şehrinde California Eyalet Üniversitesi'nde görev aldı.

1996'dan bu yana Türkiye'de üniversite öğrencilerine, öğretmenlere, ana-babalara ve iş adamlarına yönelik seminerler, konferanslar ve atölye çalışmaları düzenledi.

1990'dan bu yana kitaplarını Türkçe olarak yayınlayan Cüceloğlu, Türk insanının düşünce, duygu ve davranışlarını bilimsel psikoloji kavramları içinde inceleyen kitaplar kaleme aldı.

16 Şubat 2021 tarihinde hayatını kaybetti.

Yıldız Cüceloğlu ile evli olan uzman psikolog Doğan cüceloğlu'nın Timur adında da bir oğlu var.

DOĞAN CÜCELOĞLU ÖLÜM NEDENİ NEDİR?

Beşiktaş'taki evinde ölü bulunan 83 yaşındaki Doğan Cüceloğlu'nun ölümü, sevenlerini yasa boğdu.

Alışverişten dönen Cüceloğlu'nun eşi, evde kocasının cansız bedeni ile karşılaştı. Olay yerine gelen Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, evin içerisinde incelemelerde bulundu.

İlk incelemelere göre Cüceloğlu'nun evde düşerek hayatını kaybettiği belirlendi.

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