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- Doğanlar Apartmanı’ndan cansız bedenleri çıkarıldı
Doğanlar Apartmanı’ndan cansız bedenleri çıkarıldı
İzmir'in Bayraklı ilçesindeki Doğanlar Apartmanı'ndan çıkarılan 3 cansız bedenin kimlikleri belli oldu.
- DHA
- 01.11.2020 - 13:43
- Güncelleme : 01.11.2020 - 14:38
İzmir'in Seferihisar açıklarında cuma günü meydana gelen depremde yıkılan 7 katlı Doğanlar Apartmanı’nın enkazında sürdürülen arama kurtarma çalışmalarından acı haber geldi.
Ekipler, bugün enkaz altından 3 kişinin cansız bedenini çıkardı.
Hayatını kaybedenlerin Çiğdem Gümüşel, oğlu Rüzgar Gümüşel ve Çiğdem Gümüşel'in annesi Belkıs Onat olduğu belirtildi.
24 KİŞİ ÇIKARILDI
Doğanlar Apartmanı'nın enkazından şu ana kadar 14’ü sağ toplam 24 kişi çıkarıldı.