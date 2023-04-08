Doğanşehir'de yıkılan binaların yüzde 75'inin enkazı kaldırıldı

Türkiye, 6 Şubat'tan bu yana deprem felaketleriyle mücadele ediyor.
Afetzedelerin barınmadan beslenmeye tüm ihtiyaçları giderilirken, kalıcı konutlar için de çalışmalar hızlandırıldı.
Şehirlerin kısa sürede ayaklanması için büyük mücadeleler veriliyor.
Depremin vurduğu Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde de sahada çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda bölgeye koordinatör olarak atanan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, mağduriyetinin giderilmesi ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmalar sürdüğünü belirtti.
Enkaz kaldırma çalışmalarında sona gelindiğini belirtirken, 13 konteyner kentin kurulacağı yaklaşık 38 bin nüfuslu ilçede de, kalıcı konutların ihalelerinin yapıldığını açıkladı.
"İş makineleri günde bin 200 sefer gerçekleştiriyor"
Vali Şimşek, Doğanşehir'de ilk günden beri çalışmaların devam ettiğini, ilçede devletin destekleri ve milletin gücüyle yaraları sarmaya çalıştıklarını belirtti.
Bir yandan enkaz kaldırma bir yandan da konteyner kurma çalışmalarının sürdüğünü dile getiren Şimşek, "Enkaz kaldırmada yaklaşık yüzde 75'lik bir seviyeye ulaştık. 250 iş makinesi günde bin 200 sefer gerçekleştiriyor. İnşallah bayrama kadar Doğanşehir'deki enkazı kaldırmış olacağız." dedi.
"957 kalıcı konutun temelleri atıldı"
Şimşek, konteyner kent kurma çalışmalarının hızla devam ettiğini aktararak şunları kaydetti:
13 konteyner kent kurulması planlamıştı. Bunlardan bir tanesi hemen hemen bitti ve yaklaşık 700 vatandaşımız burada yaşamaya başladı. 12 noktadaki kent kurma çalışmalarımız ise son aşamaya geldi. Altyapı çalışmalarımız buralarda bitti, konteynerleri alana yerleştirmeye başladık. İnşallah burada kısa sürede vatandaşlarımız konteyner kente alınmış olacak. Kalıcı kentler noktasında da güzel gelişmeler oldu. Merkezde planlanan 957 kalıcı konutun temelleri atıldı ve inşaat çalışmaları başladı. Ayrıca kırsal mahallelerde de yine 6 köyümüzde ihaleler gerçekleştirildi. Diğer köylerimizde de sırası geldikçe ihaleler yapılmaya devam edecek.