Doğanşehir'de yıkılan binaların yüzde 75'inin enkazı kaldırıldı 2 yıkıcı depremlerin ardından büyük hasarın oluştuğu Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde enkaz kaldırma çalışmalarının bayrama kadar tamamlanması bekleniyor.

AA & Ensonhaber

Türkiye, 6 Şubat'tan bu yana deprem felaketleriyle mücadele ediyor.

Afetzedelerin barınmadan beslenmeye tüm ihtiyaçları giderilirken, kalıcı konutlar için de çalışmalar hızlandırıldı.

Şehirlerin kısa sürede ayaklanması için büyük mücadeleler veriliyor.

Depremin vurduğu Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde de sahada çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda bölgeye koordinatör olarak atanan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, mağduriyetinin giderilmesi ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmalar sürdüğünü belirtti.

Enkaz kaldırma çalışmalarında sona gelindiğini belirtirken, 13 konteyner kentin kurulacağı yaklaşık 38 bin nüfuslu ilçede de, kalıcı konutların ihalelerinin yapıldığını açıkladı.

"İş makineleri günde bin 200 sefer gerçekleştiriyor"

Vali Şimşek, Doğanşehir'de ilk günden beri çalışmaların devam ettiğini, ilçede devletin destekleri ve milletin gücüyle yaraları sarmaya çalıştıklarını belirtti.

Bir yandan enkaz kaldırma bir yandan da konteyner kurma çalışmalarının sürdüğünü dile getiren Şimşek, "Enkaz kaldırmada yaklaşık yüzde 75'lik bir seviyeye ulaştık. 250 iş makinesi günde bin 200 sefer gerçekleştiriyor. İnşallah bayrama kadar Doğanşehir'deki enkazı kaldırmış olacağız." dedi.

"957 kalıcı konutun temelleri atıldı"

Şimşek, konteyner kent kurma çalışmalarının hızla devam ettiğini aktararak şunları kaydetti: