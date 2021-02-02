Dogecoin nedir, nasıl keşfedildi? Dogecoin nasıl alınır? 1 Dogecoin kaç TL?

Dogecoin nedir, nasıl keşfedildi? Dogecoin nasıl alınır? 1 Dogecoin kaç TL?

Son günlerde en çok konuşulan konulardan biri olan kripto para Dogecoin, ani yükselişiyle sosyal medyanın da gündeminde yer alıyor. Peki, Dogecoin nedir? Kripto para Dogecoin nasıl alınır?

Bitcoin fiyatlarının son yıllarda olağanüstü şekilde artmasıyla bir anda ilgi görmeye başlayan kripto paralara her geçen gün bir yenisi ekleniyor.

Son günlerde ilgi odağı haline gelen bir diğer kripto para birimi de Dogecoin oldu.

Peki 2013 yılında parodi olarak yaratılan ve üzerinde köpek resmi bulunan Dogecoin (DOGE) nedir? Dogecoin nasıl alınır? 1 Dogecoin kaç TL?

İşte, 'Dogecoin' hakkında tüm merak edilenler...

DOGECOİN NEDİR, NASIL KEŞFEDİLDİ?

Dogecoin, anında ve geleneksel bankacılık ücretlerinden muaf bir ödeme sistemi oluşturmaya karar veren yazılım mühendisleri Billy Markus ve Jackson Palmer tarafından ortaklaşa kurulan bir kripto para birimidir.

Logosunda bir internet fenomeni olan Doge'un esinlendiği Shiba Inu cinsli bir köpeğe yer verildi.

Dogecoin, 6 Aralık 2013'te piyasaya sürüldü ve ilk bir ay içinde Dogecoin.com sitesinde bir milyondan fazla ziyaretçi trafiğini geçti.

Başlangıçta Dogecoin, her bir blok madenciliği için alınan rastgele bir ödül içeriyordu ancak Mart 2014'te bu durum statik bir blok ödülüne çevirildi.

2017'den 2018'in başına kadar süren kripto para zirve savaşı sırasında Dogecoin, 7 Ocak 2018'de 0,017 dolar zirvesine ulaştı ve toplam piyasa kapitalizasyonunu 2 milyar USD'ye yaklaştırdı.

Temmuz 2020'de Dogecoin fiyatını 1 dolara çıkarmayı amaçlayan bir TikTok trendinin ardından yükseldi.

DOGECOIN NASIL ALINIR?

Dogecoin satın alabilmek için yerli kripto para borsalarında yer almanız gerekmektedir.

Paribu ya da Koinim gibi yerli kripto para birimi borsalarında hesap oluşturararak kişişel bilgilerinizi onayladıktan sonra yatırım işlemlerini yapmaya başlayabilirsiniz.

Hesabınıza EFT, Havale veya Papara ile para yatırıp hesabınızdaki para ile Dogecoin alabilirsiniz.

DİKKAT ETMENİZ GEREKENLER

Paribu hesabınıza para yatırırken bazı noktalara dikket etmeniz gerekmektedir:

Havale, EFT ya da Papara üzerinden sadece kendi bireysel hesabınıza para yatırmalısınız.

Ayrıca kendi adınıza açmış olduğunuz bireysel, vadesiz ve Türk Lirası olan hesaplardan gönderim sağlamalısınız. Zaten Paribu üzerinde bir başka kişiye ait hesaplardan gönderim yapılmasına izin verilmemektedir.

ATM üzerinden yapacağınız gönderimlerde ise gönderici bilgilerini teyit etmek mümkün olmadığı için kabul gönderiminiz gerçekleştirilemez.

Gönderdiğiniz miktar anında Paribu üzerindeki hesabınıza yansıyacaktır. İşleminiz sonrasında size gönderilen kodu açıklama alanına yazmalısınız. Mutlaka bir açıklama belirtmelisiniz.

Açıklama belirtilmediği takdirde, gerçekleştirilen transferlerin işlem ücreti gönderdiğiniz paradan düşülerek size iade edilir.

1 DOGECOİN KAÇ TÜRK LİRASI?

1 Dogecoin (DOGE) = 0,23628872259278 Türk Lirası değerindedir.