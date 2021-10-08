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Dogecoin temalı festival 2021: Dogepalooza müzik festivali ne zaman? Elon Musk katılacak mı?

Dogecoin temalı festival 2021: Dogepalooza müzik festivali ne zaman? Elon Musk katılacak mı?

İlk Dogecoin (DOGE) festivali Dogepalooza için geri sayım devam ediyor. Merakla beklenen Doge (Dogecoin) festivali Texas Sugarland'de gerçekleştirilecek. Peki Dogecoin (DOGE) müzik festivali ne zaman?