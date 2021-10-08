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- Dogecoin temalı festival 2021: Dogepalooza müzik festivali ne zaman? Elon Musk katılacak mı?
Dogecoin temalı festival 2021: Dogepalooza müzik festivali ne zaman? Elon Musk katılacak mı?
- Haber Merkezi
- 08.10.2021 - 16:23
- Güncelleme : 08.10.2021 - 16:32
Dogecoin kullanıcılarının merakla beklediği Dogecoin (DOGE) festivali için geri sayım devam ediyor.
Şaka amaçlı geliştirilen kripto para Dogecoin'in (DOGE) hayranlarını bir araya getirecek olan festival Texas Sugarland'de gerçekleştirilecek.
Festivalde yapımcı Damon Elliot ve piyanist Chloe Flower'ın da etkinlikte sahne alacağı belirtiliyor.
Peki, Dogecoin (DOGE) festivali ne zaman? Dogepalooza müzik festivaline Elon Musk katılacak mı? 2021 Dogecoin (DOGE) temalı müzik festivali hakkında detaylar...
DOGEPALOOZA MÜZİK FESTİVALİ NE ZAMAN?
Etkinliğin web sitesine göre, ilk Dogepalooza 9 Ekim 2021 Cumartesi günü Teksas, Sugar Land'de gerçekleştirilecek.
ELON MUSK KATILACAK MI?
Tesla CEO'su Elon Musk, Dogepalooza 2021'e katılıp katılmayacağı sorusuna ''Kulağa eğlenceli geliyor'' şeklinde yanıt vermişti. Dolayısıyla Elon Musk'ın da festivalde yer alması bekleniyor.
Efsanevi şarkıcı Dione Warwick festivalde bir assolist olarak yer alacağını doğruladı. Ona Grammy ödüllü Damon Elliot ve klasik piyanist Chloe Flower eşil edecek.