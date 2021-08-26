Dogecoin madenciliği adı altında sistem kuran Turgut V. ve beraberindekiler, 1500 kişiden yüksek kâr vaadiyle topladığı Dogecoin ile kayıplara karıştı.

Türkiye'de günlerce konuşulan 'Thodex' vurgununun ardından yeni bir iddia gündeme geldi.

Kripto para dolandırıcılarının, bu kez kurdukları "Dogecoin Mining" adlı sistem üzerinden yatırımcılarına 40 günde yüzde 100 kâr vadederek yüzlerce kişiyi sisteme çektiği öne sürüldü.

ÇEVRİM İÇİ PANELLER DÜZENLENDİ

Zoom üzerinden sürekli paneller düzenleyen dolandırıcılar, Telegram üzerinden kurdukları grupla da yatırımcılarla sürekli irtibat halinde olduklarından güven kazanmış oldu.

İlk 3-4 ay boyunca sistemden düzenli olarak kâr sağlayan yatırımcılar ile birlikte her geçen gün yatırımcı sayısı çoğaldı, daha yüksek miktarlarda yatırımlarda bulunuldu.

Dogecoin'den 1 milyar liralık vurgun ViDEO

1 MİLYAR LİRALIK VURGUN

Sistemin bir anda kapandığı iddia edilirken, piyasa değeri yaklaşık 1 milyar TL olan Dogecoin ile birlikte Turgut V. ile diğer dolandırıcılara ulaşılamadı.

"YÜZDE 100 KÂR CAZİP GELDİ"

Bin 500 kişilik Dogecoin mağdurlarından biri olan ve 10 milyon TL zararı olduğunu söyleyen Ecem Ashyrova, "İlk aşamada deneme amaçlı 400 bin doge yatırmıştım. Kırk günlük paketler alıyorduk. Belirli bir miktarın üzerinde alım yapınca yüzde 100 kâr paketi daha cazip geliyordu. Yüzde 100 kâr ile 20 günde kendi yatırdığın ana parayı çekiyorsun, 20 gün sonrasında da ana para kadar kâr çekiyorsun. Ben yatırdığım 400 bin dogeyi çektim. Bu arada sistem dört ay çalıştı yani hiçbir aksama yoktu. Her şey güzel gidiyordu. Bu esnada internet üzerinde devamlı reklamlar veriyorlardı. Böylelikle sistem büyük bir kitle de topladı kendine.

"İNSANLAR DEVAMLI DAHA FAZLA YATIRIM YAPIYORDU"

Ben de deneme amaçlı yatırdığım coinlerin hepsini çektikten sonra dedim ki güvenilir bir sistem çünkü 3- 4 ay boyunca insanlar devamlı daha fazla yatırımda bulunuyordu. Adam il, il geziyor, toplantılar yapıyor, zoom üzerinden paneller düzenliyordu. Devamlı güzel vaatlerde bulunuyordu. Geleceğe dair çok güzel planları vardı, kendi cihazları vardı, üretim yaptığını söylüyordu. Ona güvenerek 4 milyon dogeyi tekrar yatırdım." dedi.

"EKMEK PARAM DAHİ KALMADI"

Sistem kapandıktan sonra giriş yapamadıklarını buna rağmen yatırım yapabilmelerine karşın para çekim işlemini gerçekleştiremediklerini söyleyen Ashyrova, "Adam devamlı aramızdaydı, sistemde arka tarafta çalışmalar olduğunu ve işi büyüttüğünü söylüyordu. Daha sonra adama ulaşmak istedik, hiçbir şekilde ulaşamadık. Telefonlarını, bütün sosyal medya hesaplarını, her şeyini kapatmışlardı. O gün biz dolandırıldığımızı anladık. Gerçekten zordayız. Herkes mağdur oldu, ben daha çok mağdurdum. Hiçbir şekilde ekmek param dahi kalmamıştı. Bütün paramı yatırım için kullanmıştım.

"İNTİHARA KALKIŞAN ARKADAŞLARIM OLDU"

Adam sistemi kapattıktan sonra intihara kalkışan arkadaşlar oldu, çocuğunu ameliyat parası olmadığı için ameliyat ettiremeyenler oldu. Kendileri hastayken tedavi olamayanlar oldu. Mağdurlar içerisinde evini, arabasını satıp sisteme yatıranlarda çok fazla. Bu olay bir çiftlik bank gibi, ikinci bir Thodex vakası da diyebiliriz. Adamın alıp kaçtığı para 1 milyar TL deniliyor. Belki de daha fazla o para şu an yok." diye konuştu.

"THODEX'TEN DAHA BÜYÜK BİR HADİSE"

Thodex mağdurlarının da avukatı olan Sinan Keskin, Dogecoin dolandırıcılığının, mağdur ve kişi sayısına bakıldığında Thodex'ten daha büyük bir dolandırıcılık hadisesi olduğunu söyledi.

12 ŞÜPHELİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Keskin, "Toplam 1.500 mağdur var ve 1 milyar TL'lik bir dolandırıcılık söz konusu. Gelen mağdur şikayetlerine istinaden Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurumuzu yaptık. Buna istinaden örgütlü suçlar bürosu tarafından gelen taleple mahkeme iki örgüt yöneticisi olan şahıslara yurt dışı çıkış yasağı koydu. Örgüt yöneticisi olarak dosyada 3 kişi mevcut. Diğer 9 kişi örgüt üyesi olarak yer alıyor. Örgütün hiyerarşik yapısı gereğince iki örgüt yöneticisi, bir tanesi de finanstan sorumlu olmak üzere üç tane yöneticileri bulunuyor. Diğer kişiler de sosyal medya tarafı, finans sorumluları aynı bir Thodex gibi bir durumla karşı karşıyayız. Müvekkilleri 'Sizin dogecoinlerinizi biz alalım, bu dogecoinleri bir sermaye olarak görün, biz yeni coinler bulalım. Yeni coin araştırmaları yapalım, bulduktan sonra size bire kırk ,bire elli kar vaadinde bulunuyoruz' demek suretiyle müvekkillerimi kandırmışlardır." dedi