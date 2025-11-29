Doğu Akdeniz-2025 Tatbikatının dördüncü günü

- Milli Savunma Bakanlığı, Doğu Akdeniz-2025 Tatbikatı'nın dördüncü gününe dair görüntüler paylaştı.
- Tatbikat kapsamında amfibi çıkarma operasyonu, hava savunma harbi ve gece şartlarında taktik atışlar gibi birçok senaryo icra ediliyor.
- Bakanlık, tatbikatın planlandığı şekilde devam ettiğini belirtti.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Doğu Akdeniz-2025 Davet Tatbikatı kapsamında yürütülen faaliyetlere ilişkin yeni görüntüler yayımladı. Paylaşım, Bakanlığın NSosyal hesabında “Doğu Akdeniz-2025 Davet Tatbikatı dördüncü gününde tüm hızıyla devam ediyor” notuyla yer aldı.
ÇEŞİTLİ HARP VE EĞİTİM SENARYOLARI
Paylaşılan videoda, tatbikat kapsamında icra edilen çok yönlü eğitimlerden görüntüler bulunuyor.
Tatbikatta öne çıkan faaliyetler arasında:
Amfibi çıkarma operasyonu,
Hava savunma harbi ve su üstü harbi,
Denizaltı savunma harbi,
Seyir ve manevra eğitimleri,
Gece şartlarında taktik atışlar,
Taktik intikal faaliyetleri,
Yaralı tahliye ve bakım uygulamaları,
Denizde akaryakıt ikmali
gibi senaryoların icrası yer aldı.
Bakanlık, tatbikatın planlandığı şekilde devam ettiğini ve farklı kuvvet unsurlarının koordineli olarak görev aldığını vurguladı.