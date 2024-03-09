Doğu Akdeniz ile Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu için şiddetli yağış uyarısı Doğu Akdeniz ile Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin bazı kesimleri için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce şiddetli yağış uyarısı yapıldı.

AA & Ensonhaber

Yundun bazı kesimleri yağışlı havanın etkisi altında...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Doğu Akdeniz'de etkili olan gök gürültülü sağanak yağışın cumartesi günü sabah saatlerine kadar Osmaniye geneliyle Adana'nın doğu, Hatay'ın kıyı ve Kahramanmaraş'ın güneybatı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Yağış nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu

Cumartesi günü öğle saatlerinden itibaren Diyarbakır ve Bingöl çevreleri ile Mardin'in batı, Batman'ın kuzey, Adıyaman, Elazığ ve Şanlıurfa'nın doğusunda yerel kuvvetli yağış öngörüldüğü bildirildi.

Genel olarak yağmur ve sağanak, zamanla sıcaklıkların düşmesiyle 1000 metre üzerindeki yerlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların sebep olabileceği sel, su baskını ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Zirai don uyarısı

Sıcaklıkların düşmesine bağlı olarak cumartesiyi pazara bağlayan gece Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir, Kütahya, Afyonkarahisar ve Uşak'ta hafif şiddette don bekleniyor.

Pazar ve pazartesi günleri ise İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde hafif, yer yer orta şiddette; Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde orta şiddette yer yer kuvvetli don öngörülüyor.

Meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı başta zirai faaliyetlerle uğraşanlar olmak üzere vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.