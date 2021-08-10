Doğu Akdeniz'de barajların doluluk oranı düştü

Azalan yağışlar ve yüksek seyreden hava sıcaklıklarının ardından barajların doluluk oranında düşüş kaydedildi.

Devlet Su İşleri 6. Bölge Müdürlüğü, Doğu Akdeniz'in tarımsal sulama başta olmak üzere içme suyu ve elektrik ihtiyacını karşılayan barajlardaki son durumu paylaştı.

Seyhan, Kozan, Alaköprü, Yarseli, Yayladağı, Aslantaş, Berke ile Kalecik barajlarının su seviyesinin azaldığı ortaya çıktı.

YAĞIŞIN AZALMASI DOLULUĞU ETKİLEDİ

Adana ve bölgenin en önemli su kaynağı Seyhan Baraj Gölü'nde doluluk geçen yıl ağustos başında yüzde 85,3, su miktarı 1 milyar 881 milyon 674 bin 325 metreküpken, bu senenin aynı döneminde doluluk yüzde 66,93'e, su miktarı 1 milyar 476 milyon 554 bin 819 metreküpe düştü.

YÜZDE 35'E GERİLEDİ

Kozan Barajı'nda da bu yıl ocakta yüzde 45 olan doluluk oranı ağustos başında yüzde 35'e, 65 milyon metreküp olan su miktarı 54 milyon 560 bin metreküpe indi.

KKTC'NİN SU İHTİYACINI KARŞILAYAN BARAJDA SON DURUM

Mersin ve çevresi ile KKTC'nin su ihtiyacının önemli bölümünü karşılayan Alaköprü Barajı'nda ise doluluk oranı geçen yıla göre yüzde 100'den 94'e, su miktarı da 121 milyon metreküpten 114 milyon metreküpe geriledi.

Hatay bölgesinin su ihtiyacını karşılayan Yarseli Barajı'nda su seviyesi yüzde 36'dan 28'e, su miktarı 17 milyon 300 bin metreküpten 16 milyon 900 bin metreküpe düştü.

SU MİKTARI AZALDI

Yayladağı Barajı'nda ise geçen yıl ağustos başında yüzde 63 olan doluluk oranı, bu sene aynı dönemde yüzde 26'lara kadar indi. Su miktarı ise 4,1 milyon metreküpten 1,7 milyon metreküpe geriledi.

896 MİLYON METREKÜPE GERİLEDİ

Osmaniye bölgesinin önemli su kaynağı Aslantaş Barajı'nda su seviyesi yüzde 74'ten 53'e, su miktarı 1 milyar 235 milyon metreküpten 896 milyon metreküpe indi.

Doluluk oranı Berke Barajı'nda yüzde 97'den 75'e, Kalecik Barajı'nda da yüzde 57'den 48'e düştü.