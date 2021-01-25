- Haberler
- Gündem Haberleri
- Doğu Akdeniz'de eğitim uçuşu
Doğu Akdeniz'de eğitim uçuşu
MSB, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait savaş jetleri ve yakıt ikmal uçaklarıyla Doğu Akdeniz'de eğitim görevi icra edildiğini bildirdi.
- AA
- 25.01.2021 - 15:34
- Güncelleme : 25.01.2021 - 15:50
Türkiye ile Yunanistan arasında 61. turu bugün tamamlanan istikşafi görüşmlerin hemen ardından Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) dikkat çeken bir açıklama geldi.
F-16'LAR DOĞU AKDENİZ'DE UÇTU
MSB, Doğu Akdeniz'de eğitim uçuşu yapıldığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı üslerimizden havalanan F-16, F4-E 2020 jet uçakları ile CN-235 CASA, E7-T (HİK) ve KC-135R havadan yakıt ikmal uçaklarımız, Doğu Akdeniz'de eğitim görevi icra etti." ifadelerine yer verildi.
Doğu Akdeniz'de eğitim uçuşu ViDEO