MSB, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait savaş jetleri ve yakıt ikmal uçaklarıyla Doğu Akdeniz'de eğitim görevi icra edildiğini bildirdi.

Türkiye ile Yunanistan arasında 61. turu bugün tamamlanan istikşafi görüşmlerin hemen ardından Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) dikkat çeken bir açıklama geldi.

F-16'LAR DOĞU AKDENİZ'DE UÇTU

MSB, Doğu Akdeniz'de eğitim uçuşu yapıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı üslerimizden havalanan F-16, F4-E 2020 jet uçakları ile CN-235 CASA, E7-T (HİK) ve KC-135R havadan yakıt ikmal uçaklarımız, Doğu Akdeniz'de eğitim görevi icra etti." ifadelerine yer verildi.

Doğu Akdeniz'de eğitim uçuşu ViDEO