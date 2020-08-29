TCG SANCAKTAR ile açık deniz eğitimlerini sürdüren Deniz Harp Okulu 3. sınıf öğrencileri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni selamladı.

Türkiye, Doğu Akdeniz'deki yasal haklarını hem enerji hem de savunma alanında devam ettiriyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde eğitim gören Deniz Harp Okulu 3. sınıf öğrencileri, TCG Sancaktar gemisinde açık deniz talimlerini sürdürüyor.

GENÇ BAHRİYELİLERDEN KKTC'YE SELAM

Türkiye'nin gururu, Mavi Vatan'ın koruyucusu TCG Sancaktar, genç bahriyelilerin talim yuvası oldu.

Doğu Akdeniz'de Açık deniz eğitimlerine devam eden denizciler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni de selamladı.

Milli Savunma Bakanlığı, o görüntüleri resmi Twitter hesabından paylaştı.

Doğu Akdeniz'de eğitimdeki askerlerden KKTC'ye selam