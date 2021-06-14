Doğu Akdeniz'de müsilaj endişesi

İskenderun'da deniz suyunda beyaz köpük gören vatandaşlar, Akdeniz'e müsilaj yayıldığını düşünerek ihbarda bulundu. Yapılan ilk belirlemelere göre köpüğün müsilaj olmadığı belirtildi.

Hatay İskenderun'da sahilde yürüyüş yapanlar, denizin bazı bölgelerinde beyaz köpükler olduğunu fark etti.

Köpükleri gören vatandaşlar, Marmara'da olduğu gibi Akdeniz'e müsilaj yayıldığını düşündü.

VATANDAŞLAR İHBAR ETTİ

Akdeniz'de de müsilaj yayıldığını düşünen vatandaşların ihbarı ve İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tolga Depci'nin görevlendirmesiyle Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Turan ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, araştırma teknesiyle bölgeye gitti.

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"KESİN SONUÇ İNCELEMEDEN SONRA ORTAYA ÇIKACAK"

İlçe merkezinden Arsuz ilçesi kıyılarına kadar deniz suyundan örnekler alan Prof. Dr. Turan, ilk belirlemelerde köpüğün müsilaj olmadığını tespit etti.

Kesin sonucun, laboratuvar analizinden sonra ortaya çıkacağını söyleyen Turan, "İskenderun Körfezi, küresel iklim değişikliğinden, Antalya ve Mersin körfezine göre daha çok etkilenmekte.

Burada deniz suyu sıcaklığı 27 derece ama Mersin ve Antalya'da 24-25 derece" dedi.



