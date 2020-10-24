Doğu Akdeniz'de yeni NAVTEX yayınlandı

Türkiye Doğu Akdeniz'de faaliyetlerine devam ediyor.

Antalya Navtex İstasyonu'ndan yayınlanan üç yeni Navtex'e göre 27 - 28 - 29 Ekim tarihlerinde Doğu Akdeniz'de atış eğitimleri icra edilecek.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin, NATO Savunma Bakanları Toplantısı sırasındaki teklifi üzerine Türkiye ve Yunanistan'ın ilan ettiği NAVTEX'leri iptal etme kararı aldığını belirtmişti.