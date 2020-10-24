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    Doğu Akdeniz'de yeni NAVTEX yayınlandı

    Türkiye, yeni NAVTEX yayınladı. Doğu Akdeniz'de 27-28-29 Ekim tarihleri arasında atış eğitimleri yapılacak.
    • Haber Merkezi
    • 24.10.2020 - 05:21
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    Doğu Akdeniz'de yeni NAVTEX yayınlandı

    Türkiye Doğu Akdeniz'de faaliyetlerine devam ediyor.

    ATIŞ EĞİTİMİ İCRA EDİLECEK

    Antalya Navtex İstasyonu'ndan yayınlanan üç yeni Navtex'e göre 27 - 28 - 29 Ekim tarihlerinde Doğu Akdeniz'de atış eğitimleri icra edilecek.

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin, NATO Savunma Bakanları Toplantısı sırasındaki teklifi üzerine Türkiye ve Yunanistan'ın ilan ettiği NAVTEX'leri iptal etme kararı aldığını belirtmişti.

    Doğu Akdeniz de yeni NAVTEX yayınlandı #1

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