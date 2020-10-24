- Haberler
- Gündem Haberleri
- Doğu Akdeniz'de yeni NAVTEX yayınlandı
Doğu Akdeniz'de yeni NAVTEX yayınlandı
Türkiye, yeni NAVTEX yayınladı. Doğu Akdeniz'de 27-28-29 Ekim tarihleri arasında atış eğitimleri yapılacak.
- Haber Merkezi
- 24.10.2020 - 05:21
Türkiye Doğu Akdeniz'de faaliyetlerine devam ediyor.
ATIŞ EĞİTİMİ İCRA EDİLECEK
Antalya Navtex İstasyonu'ndan yayınlanan üç yeni Navtex'e göre 27 - 28 - 29 Ekim tarihlerinde Doğu Akdeniz'de atış eğitimleri icra edilecek.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin, NATO Savunma Bakanları Toplantısı sırasındaki teklifi üzerine Türkiye ve Yunanistan'ın ilan ettiği NAVTEX'leri iptal etme kararı aldığını belirtmişti.