Doğu Akdeniz'deki gaz Karadeniz'de bulunan rezervin iki katı

Türkiye'nin Karadeniz’deki doğalgaz keşfi, arama-tarama işlemlerine hız kazandırırken, son olarak İtalya’nın Akdeniz’de bulduğu yeni doğalgaz keşfi gözleri tekrar bu bölgeye çekti.

Dünya enerji mücadelesinin son yıllardaki odak noktası, Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon kaynakları...

Bölgede yüklü miktarda doğal gaz zenginliğinin tespit edilmesinin ardından dünya gözünü bu bölgeye dikti.

Türkiye de hak ve menfaatlerinden geri atmayacağını vurgularken, bölgedeki sondaj ve sismik araştırma faaliyetlerini kararlı bir şekilde sürdürüyor

AKDENİZ'DEKİ GAZ POTANSİYELİ KARADENİZ'İ İKİYE KATLIYOR

Bahçeşehir Üniversitesi Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezinin yayınladığı son rapora göre; Doğu Akdeniz'deki kaynaklar, Türkiye'nin 572 yıllık gaz ihtiyacını karşılayabilecek. Bunun, özellikle Girit'in güneyinde, Türkiye'nin de kıta sahanlığı içinde yer aldığına dikkat çekiyor. Karadeniz'de bulunan toplam rezervlerin, Türkiye'nin yaklaşık 272 yıllık ihtiyacına yetebileceği tahminleri dikkate alındığında; Doğu Akdeniz'deki potansiyel, kuzeyin iki katı olarak ortaya çıkıyor.

BAĞIMLILIK AZALACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tuna-1 ile keşfedilen 320 milyar metreküp doğal gazın ekonomik değerinin, Türkiye'nin tüm fosil yakıt ihtiyacını ithalat yapmadan beş sene karşılayabileceğini söylemişti.

Bu çerçevede hem ithalat için dışarı giden ekonomik kaynaklar korunacak hem de kömür ve petrol gibi kirletici kaynaklar yerine doğal gaz kullanımı ile sera gazı emisyonlarını azalacak.

Karadeniz gaz sahasından çıkarılabilecek miktarın, 13,6 trilyon metreküp olduğu tahmin ediliyor.