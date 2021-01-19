Doğu Anadolu için yoğun kar ve çığ uyarısı

Doğu Anadolu için yoğun kar ve çığ uyarısı

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari için yoğun kar ve çığ uyarısı yapıldı.

Türkiye'de batı illerinde etkisini azaltan kar yağışı, doğu illerinde hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

DOĞUDA ETKİSİNİ ARTIRACAK

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Doğu Anadolu genelinde hava çok bulutlu ve kar yağışlı olacak.

Yağışlar Van, Bitlis, Hakkari ve Muş'un güney ve kuzey bölgelerinde etkisini artıracak.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında olacağı tahmin edilen bölgede rüzgar, genellikle güney ve güneybatıdan saatte 40-70 kilometre, yüksek kesimlerde ise saate 70-90 kilometre kuvvetli fırtına şeklinde esecek.

İl merkezleri için beklenen en yüksek sıcaklığı Van'da 4, Muş, Bitlis ve Hakkari'de sıfırın altında 1 derece olacak.

ÇIĞ UYARISI YAPILDI

Mevcut kar katmanının üzerine yağışların gelmesi ve kuvvetli rüzgar nedeniyle, eğimi dik yamaçlarda çığ tehlikesi riski, buzlanma ve don ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.