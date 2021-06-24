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    Doğu Anadolu'da sıcaklıklar artmaya devam edecek

    7 ilde hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenirken, zaman zaman orta kuvvette rüzgarın etkili olacağı açıklandı.
    • İHA
    • 24.06.2021 - 10:09
    • Güncelleme : 24.06.2021 - 10:20
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    Doğu Anadolu'da sıcaklıklar artmaya devam edecek

    Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, hava sıcaklığına ilişkin bir açıklama yaptı.

    Yapılan açıklamaya göre Doğu Anadolu'da sıcak hava dalgası bir süre daha etkisini gösterecek. 7 ilde hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

    ZAMAN ZAMAN RÜZGAR ETKİLİ OLACAK

    Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği bölgede, rüzgar güney ve güneybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

    Gece en düşük sıcaklık Erzurum’da 10, Kars, Ağrı ve Ardahan’da 9, Erzincan’da 18, Iğdır’da 20, Bayburt’ta 11 derece olarak ölçüldü.

    Doğu Anadolu da sıcaklıklar artmaya devam edecek #1

    EN YÜKSEK SICAKLIKLAR

    Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Iğdır'da 39, Erzincan'da 33, Kars’ta 34, Ağrı'da 35, Erzurum ve Ardahan'da 32, Bayburt’ta 31 derece olması bekleniyor.

    Doğu Anadolu da sıcaklıklar artmaya devam edecek #2

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