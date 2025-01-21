Doğu buz kesti: Termometreler eksi 23 dereceyi gösterdi

AA

Yurdun doğusunda dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiliyor.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 15 derece ölçüldüğü Erzurum'da, çatılarda buz sarkıtları oluştu.

ARAÇLARINI BATTANİYEYLE KORUMAYA ÇALIŞTILAR

Yol ve kaldırımlarda buzlanmanın meydana geldiği kentte, araçlar ve bitkiler kırağıyla kaplandı.

Bazı sürücüler de araçlarını battaniyeyle örterek soğuktan korumaya çalıştı.

DAĞLARIN ZİRVELERİ SİSLE KAPLANDI

Tunceli'de de hava sıcaklığının sıfırın altında 5,4 dereceye düşmesi sonucu ağaçlarda kırağı oluştu, park halindeki araçların camları buz tuttu.

Kentin Munzur ve Pülümür vadilerindeki bazı dağların zirveleri sisle kaplandı.

Ekipler, bazı cadde ve sokaklarda buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yaptı.

ARDAHAN'DA SICAKLIK EKSİ 23 DERECE

Ardahan'da ise gece en düşük sıcaklık eksi 19 derece ölçüldü.

Kentte soğuk hava nedeniyle yol ve kaldırımlar buzla kaplandı.

Termometrelerin gece sıfırın altında 23 dereceyi gösterdiği Göle ilçesinde ise soğuk hava nedeniyle ev ve iş yerlerinin camları buz tuttu.

DERELER VE GÖLETLER BUZLA KAPLANDI

Kars'ta da kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 16 dereceye düştüğü kentte, dereler ve göletler buzla kaplandı.

Bazı vatandaşlar araçlarını battaniyelerle ve halılarla örterek soğuktan korumaya çalıştı.

Kar yağışıyla beyaza bürünen doğada, tilkiler yiyecek ararken görüntülendi.

METRELERCE UZUNLUKTA BUZ SARKITLARI

Ağrı'da da dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor.

Termometrelerin gece eksi 19'u gösterdiği kentte, nehir ve dereler buzla kaplandı.

Şehir mezarlığındaki su deposunda metrelerce uzunlukta buz sarkıtları oluştu.

Eleşkirt ilçesinde de soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi.