Doğu Demirkol'dan Filistin hassasiyeti: Gösterilerinin gelirlerini bağışlayacak Komedyen Doğu Demirkol, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yaz aylarında sahneleyeceği tüm açık hava oyunlarının gelirlerini Filistin'e bağışlayacağını duyurdu. Sanatçının bu duyarlı hareketi, sosyal medyada büyük beğeni topladı.

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İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen gün artıyor.

Bu acımasız saldırılara dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'den de pek çok ünlü ve sanatçı tepki gösteriyor.

İsrail'in Filistin'deki sivil vatandaşları hedef almasına yönelik tepki verenlerin arasına komedyen Doğu Demirkol da katıldı.

Doğu Demirkol: Oyunlarımın hepsinin bütün geliri Filistin'e gönderilecektir

Doğu Demirkol, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yaz aylarında oynayacağı tüm açık hava oyunlarının gelirlerini Filistin'e bağışlayacağını belirtti.

Demirkol sosyal medya paylaşımında, "Bu yaz oynanacak açık hava oyunlarımın hepsinin bütün geliri Filistin'e gönderilecektir" ifadelerini kullandı.

Demirkol'un bu anlamlı desteği, takipçileri ve hayranları tarafından büyük bir takdirle karşılandı.