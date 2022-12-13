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    • Doğu Ekspresi bilet fiyatları ne kadar? Seferleri başlamıştı! İşte 2023 Doğu Ekspresi güncel bilet fiyatları

    Doğu Ekspresi bilet fiyatları ne kadar? Seferleri başlamıştı! İşte 2023 Doğu Ekspresi güncel bilet fiyatları

    Turistik Doğu Ekspresi, 2022-2023 sezonunun ilk seferine başladı. Gelişme sonrası Doğu ekspres fiyatları merak edilmeye başlandı. Peki Doğu Ekspresi bilet fiyatları ne kadar?
    • 13.12.2022 - 17:07
    • Güncelleme : 13.12.2022 - 17:08
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    Doğu Ekspresi bilet fiyatları ne kadar? Seferleri başlamıştı! İşte 2023 Doğu Ekspresi güncel bilet fiyatları

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü Turistik Doğu Ekspresi bilet fiyatları merak ediliyor. Doğu Ekspresi, 2022-2023 dönemi ilk seferine başladı. Bu sezonun ilk seferine başlayan Turistik Doğu Ekspresi, 2022-2023 döneminde 86 seferde 13 bin 760 yolcu taşımış olacak. Peki Doğu Ekspresi bilet fiyatları ne kadar?

    Doğu Ekspresi bilet fiyatları ne kadar?

    Pek çok seyahatseverin takip ettiği trenin bilet fiyatları seyahat tarihinden 30 gün önce satışa sunuluyor. 2022-23 sezonunda Turistik Doğu ekspresi bilet fiyatları yataklı kompartıman için 3 bin 100 TL şeklinde belirlenmiş. Bu fiyat iki kişi ya da tek kişi için fark etmemekte. Doğu ekspresinde ise örtülü kuşetli vagon fiyatı kişi başı 339 TL. Standart pulman fiyatı ise 189 TL.

    29 Mayıs 2019 tarihinde ilk seferine çıktığı bilinen Turistik Doğu Ekspresi, 2021-2022 döneminde 62 sefer gerçekleştirdi ve toplam 13 bin 544 yolcu taşıdı. Yemekli ve yataklı vagonlardan oluşan Turistik Doğu Ekspresi, konsept olarak Ankara’dan hareket ederek sırayla Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Erzincan, Erzurum ve Kars illerinden geçiyor.

    Çarşamba ve Cuma Günleri Ankara’dan saat 15.55’te hareket ederken, Kars’tan ise Cuma ve Pazar Günleri saat 22.20’de hareket edecek olan masalsı yolculukta tamamı yataklı vagonlardan oluşan Turistik Doğu Ekspresi, Ankara - Kars - Ankara arasındaki yolculuğun tek yönünü yaklaşık 32 saat gibi bir sürede tamamlıyor.


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