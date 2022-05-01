Bayram tatili için günler öncesinden uygun fiyatlı bilet alan vatandaşlar Gar Binası’nın yolunu tuttu.

Doğu Ekspresi’nde Ramazan Bayramı yoğunluğu yaşanıyor.

Doğu Ekspresi ile yolculuk yapmak üzere sabahın erken saatlerinde tren garına gelen vatandaşlar, bayram öncesi hem ucuz, hem de masalsı yolculuğun tadını çıkaracak.

İHA'nın haberine göre; Kars’tan başlayan ve Ankara’da biten Doğu Ekspresi, yaklaşık 24 saat süren ve Türkiye’nin en uzun tren yolculuklarından birisi oluyor.

"Bilet bulamıyorduk, son anda aldık"

Doğu Ekspresi sevdiklerine yolculuk yaptıran vatandaşlardan biri, "Yolcularımı bindirdim Kayseri’ye gönderiyorum. Bayram dolayısıyla çocuklarımı gezmeye gönderiyorum. Tren yolculuğu çok güzel, çok yoğunluk var. Bilet bulamıyorduk. Son anda aldık" dedi.

Öte yandan Kars'tan saat 08.00’de hareket eden Doğu Ekspresi, sırasıyla Kars-Erzurum-Erzincan- Sivas-Kayseri-Kırıkkale’den geçerek Ankara’da son bulacak.

Doğu Ekspresi'nde Ramazan Bayramı yoğunluğu yaşanıyor ViDEO