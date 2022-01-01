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    Doğu Karadeniz için sağanak, fırtına ve yoğun kar uyarısı

    Doğu Karadeniz'de yaşanan sağanak yağışlar sonrasındaki felaketlerin üzerinde çok geçmeden yeniden bir sorun yaşanmaması için yetkililer fırtına ve yoğun kar uyarısında bulundu.
    • AA
    • 01.01.2022 - 15:31
    • Güncelleme : 01.01.2022 - 16:03
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    Doğu Karadeniz için sağanak, fırtına ve yoğun kar uyarısı

    karDoğu Karadeniz'de yarın sağanak, kar ve fırtınanın etkili olmasının beklendiği bildirilerek, ulaşımda aksama, su baskını, heyelan, yüksek kesimlerde tipi, buzlanma ve dona karşı uyarıda bulunuldu.

    RÜZGAR YARIN SABAHTAN İTİBAREN ETKİSİ GÖSTERECEK

    Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Doğu Karadeniz Bölgesinde rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesinin beklendiği vurgulandı.

    ULAŞIMDA AKSAMALAR YAŞANABİLİR

    Ulaşımda aksamalara yol açabilecek fırtınanın, aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybedeceğinin tahmin edildiği aktarıldı.

    Doğu Karadeniz için sağanak, fırtına ve yoğun kar uyarısı #2

    RİZE, ARTVİN, TRABZON İLE GİRESUN'UN BAZI BÖLGELERİNDE ŞİDDETLİ SAĞANAK BEKLENİYOR

    Ayrıca, Rize ve Artvin'in kuzeyi, Trabzon'un batısı ile Giresun'un doğusunda çok kuvvetli ve şiddetli sağanak beklendiğine de dikkat çekildi.

    YÜKSEK KESİMLERDE KAR ETKİLİ OLACAK

    Yağışların Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in 800 metre üzeri yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı olarak başlamasının, zamanla sıcaklık düşüşüyle birlikte 400 metre üzeri yüksek kesimlerde de karın etkili olmasının beklendiği kaydedildi.

    Doğu Karadeniz için sağanak, fırtına ve yoğun kar uyarısı #3

    KUVVETLİ YAĞIŞ PAZARTESİNE KADAR SÜRECEK

    Kuvvetli yağışın 3 Ocak Pazartesi günün ilk saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiği, yaşanabilecek ulaşımda aksama, su baskını, heyelan, yüksek kesimlerde tipi, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.


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