Doğu Karadeniz için sağanak, fırtına ve yoğun kar uyarısı

Doğu Karadeniz için sağanak, fırtına ve yoğun kar uyarısı

Doğu Karadeniz'de yaşanan sağanak yağışlar sonrasındaki felaketlerin üzerinde çok geçmeden yeniden bir sorun yaşanmaması için yetkililer fırtına ve yoğun kar uyarısında bulundu.

Doğu Karadeniz'de yarın sağanak, kar ve fırtınanın etkili olmasının beklendiği bildirilerek, ulaşımda aksama, su baskını, heyelan, yüksek kesimlerde tipi, buzlanma ve dona karşı uyarıda bulunuldu.

RÜZGAR YARIN SABAHTAN İTİBAREN ETKİSİ GÖSTERECEK

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Doğu Karadeniz Bölgesinde rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesinin beklendiği vurgulandı.

ULAŞIMDA AKSAMALAR YAŞANABİLİR

Ulaşımda aksamalara yol açabilecek fırtınanın, aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybedeceğinin tahmin edildiği aktarıldı.

RİZE, ARTVİN, TRABZON İLE GİRESUN'UN BAZI BÖLGELERİNDE ŞİDDETLİ SAĞANAK BEKLENİYOR

Ayrıca, Rize ve Artvin'in kuzeyi, Trabzon'un batısı ile Giresun'un doğusunda çok kuvvetli ve şiddetli sağanak beklendiğine de dikkat çekildi.

YÜKSEK KESİMLERDE KAR ETKİLİ OLACAK

Yağışların Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in 800 metre üzeri yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı olarak başlamasının, zamanla sıcaklık düşüşüyle birlikte 400 metre üzeri yüksek kesimlerde de karın etkili olmasının beklendiği kaydedildi.

KUVVETLİ YAĞIŞ PAZARTESİNE KADAR SÜRECEK

Kuvvetli yağışın 3 Ocak Pazartesi günün ilk saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiği, yaşanabilecek ulaşımda aksama, su baskını, heyelan, yüksek kesimlerde tipi, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.