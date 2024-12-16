Doğu Karadeniz’de 123 köye ulaşım sağlanamıyor

İHA

Doğu Karadeniz’de kış etkili olmaya devam ediyor...

Rize, Gümüşhane, Giresun ve Artvin illerinde kar yağışı nedeniyle 125 köy yolu ulaşıma kapanırken, kapalı köy yollarının ulaşıma açılması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

TOPLAM 123 KÖYE ULAŞIM YOK

Gümüşhane'de Kürtün ilçesinde 15 ve Torul ilçesinde 4 olmak üzere toplamda 19 köye ulaşım sağlanamazken, Giresun’da ise Dereli’ye bağlı 10, Espiye’de 1 ve Yağlıdere ilçesinde 6 olmak üzere 17 köy ile ulaşım sağlanamıyor.

Artvin’de ise merkeze bağlı 8, Borçka ilçesinde 7, Ardanuç ilçesinde 16, Şavşat ilçesinde 21 ve Yusufeli ilçesinde 24 olmak üzere toplam 75 köye ulaşım sağlanamazken, Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde 4, Ardeşen ilçesinde 1, İkizdere ilçesinde ise 7 olmak üzere toplamda 12 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapalı bulunuyor.

EKİPLERİN ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Tüm il ve ilçelerde ekipler yolları açmak için özveriyle çalışmalarını sürdürüyor.