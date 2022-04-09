Doğu Karadeniz’de taşkına karşı önlem: 90 derede, erken uyarı sistemi kuruldu

DSİ 22. Bölge Müdürü Kılıçaslan Doğu Karadeniz'de, 90 dere üzerinde taşkın erken uyarı sistemi kurulduğunu belirterek, '125 istasyon kurma çalışmalarını tamamlamayı hedefliyoruz' dedi.

Türkiye’nin en çok yağış alan Doğu Karadeniz bölgesi, taşkın riski bakımından da en riskli bölge olarak karşımıza çıkıyor.

Bölgede taşkınların önüne geçebilmek adına yapılan çalışmalar, hayati önem taşıyor. Bu kapsamda bölgedeki çalışmalar devam ederken, Devlet Su İşleri (DSİ) 22. Bölge Müdürü Cengiz Han Kılıçaslan, taşkınlarla mücadelede yukarı havzadaki su seviyesinin yükselmesinin tespitinin önemli olduğunun altını çizdi.

Kılıçaslan bu neden radar sensörü ile çalışan erken uyarı sisteminin devreye alındığını ifade etti.

“Vatandaşlara tehlike olduğu SMS yoluyla ve diğer duyuru sistemleriyle bildiriliyor”

DSİ olarak bu sistemle, vatandaşların can ve mal kaybını önleyebilmek adına yukarı havzadan gelebilecek taşkınların erken tespitini amaçladıklarını vurgulan Kılıçaslan şu sözleri kaydetti:

“Radar sensöründen su seviyesi tespiti yapılarak ilgili birimlerimize SMS yoluyla geliyor. Sistemin üzerindeki kamera ile görüntüler anlık olarak alınıyor ve riskli bir durum varsa yerleşim yerindeki yerel yöneticilere, vatandaşlara burada tehlike olduğu SMS yoluyla ve diğer duyuru sistemleriyle bildiriliyor.”





“125 istasyon kurma çalışmalarını tamamlamayı hedefliyoruz”

Sistemi, özellikle Doğu Karadeniz'in riskli gördükleri 125 noktada kurmaya başladıklarının altını çizen Kılıçaslan, "Şu an itibarıyla 90 istasyon kurduk, nisan ayı sonu itibarıyla da 125 istasyon kurma çalışmalarını tamamlamayı hedefliyoruz. Bu istasyonları kurduktan sonra da gerekli testlerimizi yapacağız. Bu testler neticesinde de ilgili birimlere sistemi entegre ederek, verimli şekilde çalışmasını sağlayacağız." diye konuştu.

Giresun'da da 49 istasyondan 23'ü kuruldu

Planlandığı üzere Trabzon'da 34, Gümüşhane'de 5, Bayburt'ta ise 2 dere üzerinde radar sensörlü seviye gözlem istasyonu kurulduğunu belirten Cengiz Han Kılıçaslan, Rize'de planlanan 35 istasyondan 26'sının, Giresun'da da 49 istasyondan 23'ünün dereler üzerinde kurulduğunu ifade etti.

Doğu Karadeniz’de taşkına karşı önlem: 90 derede, erken uyarı sistemi kuruldu VİDEO



Kılıçaslan Rize'de 9, Giresun'da ise 26 olmak üzere toplam 35 istasyonun ise kısa sürede tamamlanacağını kaydetti.

“Riskli olan bölgeleri biliyoruz ancak vatandaşlarımız burada yaşamaya devam ediyor”

Geçmiş yıllardan beri bölgede 110 derede taşkın tehlike alanı belirlendiğini söyleyen Kılıçaslan, sözlerini şu ifadeler ile sürdürdü:

“Riskli olan bölgeleri biliyoruz ancak vatandaşlarımız burada yaşamaya devam ediyor, zaten yaşam noktaları. Biz de derelerin yukarı havzasında bu tedbirleri alarak, o riskli bölgelere daha erken bir uyarı yapabilmeyi, tedbir almayı amaçladık.”





Bölgede hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğine de dikkati çeken Kılıçaslan, vatandaşlara, ilgili kurumların uyarılarını dikkate almaları, en azından kar erimelerinin yoğunlaştığı, yağışların fazla olduğu dönemlerde dere yataklarından uzaklaşmaları uyarısında bulundu.