Doğu Karadeniz’de yaylada aşı çadırı kuruldu

Fındık ve çay göçü nedeni ile artan vaka sayılarının önüne geçebilmek için mobil sağlık ekipleri tarafından, yaylada aşı hizmeti veriliyor.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde çay ve fındık göçü, vaka sayılarını artırdı.

Delta varyantının da etkisi ile bölgede aşının önemi arttı.

Trabzon’da hayvancılıkla uğraşan vatandaşların yaylalardan inememesi üzerine İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, aşıyı vatandaşlara ulaştırabilmek için yaylalara çıktı.

Yaylalara kurulan aşı çadırlarında görev yapan ekipler, bir yandan vatandaşları aşılarken diğer yandan aşı olmak istemeyen vatandaşları ikna etmeye çalıştı.

“YAŞLI VATANDAŞLARIMIZ DAHA DUYARLI”

Köprübaşı ve Sürmene ilçeleri sınırında deniz seviyesinden 2 bin metre yükseklikteki Seslikaya Yaylası’nda da çadır kuruldu.

Yaylada ikamet ettikleri için ulaşım sıkıntısı yaşayan vatandaşlar, kendileri için kurulan çadıra gelerek aşı hizmetinden yararlandı.

Köprübaşı Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ali Demirci, yapılan çalışmalar hakkında şu ifadeleri kullandı:

“Karadeniz, yaz dönemlerinde yayla göçünün olduğu bir bölge ve halkımızın önemli kısmı yaz döneminde yaylada ikamet ediyor. Biz de Körpübaşı’nın yaylada ikamet eden halkına bu şekilde hizmet götürüyoruz. Halkımızdan bayağı talep var.

Ulaşımda sıkıntı oluyor sağlık açısından. Sağlık hizmetini halkımızın ayağına götürüyoruz. Talep oldukça inşallah devamı olacak. Muhtarlarımızla, bölge halkının eşrafıyla iletişim halinde oluyoruz. Organizasyonları oluşturdukça yaz boyu programlarımız devam edecek. Yaşlı vatandaşlarımız daha duyarlı. Gençler daha dirençli oluyorlar. Öncesinde onları ikna çalışmamız oluyor.”





“KİMİ ÖNEMİNİ BİLİYOR KİMİ BİLMİYOR”

Sürmene eski Belediye Başkanı Fikri Usta ise şu sözleri kaydetti:

“Burada bulunduğum süreçte bazı vatandaşlar aşı olmadığını ve aşı olmak istediklerini deyince ben de Sağlık Müdürlüğü’ne söyledim. Genelde kısa süreli gelenler var ama uzun süreli gelenler de vardı. Bazılarının aşı süresi gelmişti fakat imkanı yok, gidip aşı olamıyor. Kimi önemini biliyor kimi bilmiyor. Anlatıldığı sürece aşılanmak istiyorlar.”

“BUNDAN İYİ HİZMET OLMAZ”

Yaylada aşısını olan Lütfü Çebi aldığı hizmet sonrasında, ”Çok memnunuz. Bizi sağa sola yormadılar. Bundan iyi hizmet olmaz.” ifadelerini kullandı.

Doğu Karadeniz’de yaylada aşı çadırı kuruldu VİDEO



“AŞIMIZ AYAĞIMIZA KADAR GELDİ”

Hasan Aydın ise, “Yaylada duruyorum şu anda. Aşımız ayağımıza kadar geldi. Devletimiz, milletimizden Allah razı olsun, zeval vermesin. Bundan önceki iki aşımı sağlık ocağında yaptırmıştım. Şimdi evimize kadar geldi.” dedi.

“ALLAH RAZI OLSUN DEVLETİMİZDEN”

Meryem Çebi isimli vatandaş da “Bize gelip yerimizde aşımızı vurdular. Memnunuz. Hayvanımız var gidemiyoruz. Hastaneye de gidemiyoruz. Yerimizde aşı ettiler bizi, Allah razı olsun devletimizden.” sözlerini kaydetti.

Yaylada yaşayan İsmet Yazıcı ise aşı çalışmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, sağlık çalışanlarına teşekkür etti.