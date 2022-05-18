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- Doğu Karadeniz'deki zorlu yolların görüntüsü helikopterden çekildi
Doğu Karadeniz'deki zorlu yolların görüntüsü helikopterden çekildi
Erzurum ile Artvin arasında bulunan zorlu çalışmalar sonucu açılan yollar, kıvrımlı şekilleriyle ilgi çekiyor.
- 18.05.2022 - 17:02
- Güncelleme : 18.05.2022 - 17:23
Karadeniz'in doğusundaki sarp dağlarda bulunan zorlu yollar helikopterden görüntülendi.
Karadeniz ile Doğu Anadolu bölge sınırlarının kesiştiği noktada, Erzurum ile Artvin arasında bulunan dağlık arazilerdeki yerleşim yerlerine açılan yollar zorluklarıyla dikkati çekiyor.
Kıvrımlı yollardan ilgi çeken görüntüler
Artvin'in Şavşat, Borçka ve Hopa ilçelerinde, ağaçlık ve kayalık alanlarda zorlu çalışmalar sonucu açılan yollar, kıvrım kıvrım şekilleriyle ilgi çekici görüntüler oluşturdu.
AA ekipleri tarafından helikopterden görüntülenen yollar, bölgedeki dağlık arazilerde ulaşımın zorluğunu gözler önüne seriyor.