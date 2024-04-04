Doğu Kudüs'te Ramazan'ın son cuması 3 bin 600 İsrail polisi görevlendirilecek İsrail ordusu yarın gerçekleşecek olan Kadir Gecesi nedeniyle on binlerce kişinin Mescid-i Aksa'ya gelmesini beklerken, Doğu Kudüs'te 3 bin 600 polisi görevlendireceğini açıkladı.

AA

İsrail ordusu Gazze'de kan dökmeye devam ediyor.

Ramazan ayında da saldırılara devam eden İsrail, her cuma polisleri Doğu Kudüs'e yönlendirerek Gazze halkının ibadetlerini engelliyor.

Son olarak İsrail polisi, yarın işgal altında bulunan Doğu Kudüs'teki personel sayısının artırılacağını duyurdu.

Mescid-i Aksa'ya on binlerce kişi bekleniyor

Yarın hem ramazan ayının son cuması hem de Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi. Bu gecede on binlerce kişinin ibadet etmek için Mescid-i Aksa'yı ziyaret etmesi bekleniyor.

Çok sayıda polis görevlendirilecek

Polis açıklamasında, "Yarın (cuma günü) kentte 3 bin 600 polis görevlendirilecek." ifadesi kullanıldı.

Cumartesi gününe kadar devam edecek

Açıklamada, polislerin Kudüs'ü çevreleyen geçiş noktalarında, işgal atındaki Doğu Kudüs'te ve Eski Şehir'in ara sokaklarında görev yapacağı ve uygulamanın cumartesi sabahına kadar devam edeceği kaydedildi.

Polis ayrıca geçen hafta Mescid-i Aksa bölgesinde 23 Filistinliyi gözaltına aldığını duyurdu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)