Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Millet İttifakı'nda cumhurbaşkanı adayını ABD'nin belirleyeceğini söyleyerek, "Yeni gözdeleri Meral Akşener." dedi.

Türkiye 2023'teki Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yaklaşırken gün geçtikçe seçim atmosferine de giriliyor.

Millet İttifakı'nda ise aday henüz belirlenebilmiş değil. 6 partinin aylardır bir araya gelip aday belirleyememesi ise bir sorun haline gelmiş bulunmakta.

"Millet İttifakı'nda aday kim olur?"

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek Tv100'de katıldığı "Yüzler Kulübü" programında Gazeteci Gürkan Hacır'ın, "Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı kim olur?" sorusunu yanıtladı.

Perinçek adaya ABD'nin karar vereceğini belirterek şu cümleleri kurdu:

"Biden kimi derse o olur"

"Valla onu Biden'a sorsunlar, Biden kimi derse o olur. Onu tayin edecek konumda değilim.

Doğu Perinçek: ABD'nin yeni gözdesi Meral Akşener - Video



"ABD Kılıçdaroğlu'nun üzerini çizdi"

Ama kim olmaz diye sorarsanız. Sayın Kılıçdaroğlu'nun üzerini çizdiler. ABD çizdi üzerini. Seçilemeyeceği için yaptılar, bunu da ABD'nin medyasında ve kayıtlarında görebiliyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu'nu ABD aday göstermiyor.





"ABD'nin gözdesi Meral Akşener'dir"

ABD'nin gözdesi Meral Akşener'dir onu söyleyeyim. ABD'nin gözdesi, ona en uygun enstrüman Meral Akşener'dir. İçişleri Bakanı olduğu zaman, Emniyet istihbaratının başına FETÖ'cüleri getirmiştir. TSK'ya kulak yerleştirmiş ve dinlemiştir."