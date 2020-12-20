Doğu Perinçek: Amerikan aşısı olacağım

Vatan Patrisi lideri Doğu Perinçek, ABD üretimi korona aşısı olacağını söyledi.

Dünya genelinde birçok firmanın bulduğu koronavirüs aşıları, farklı ülkelerde kullanım izinleri alırken, Türkiye'de aşıların menşeileri tartışma konusu.

Başta muhalif siyasiler olmak üzere Türkiye'de, Rus ve Çin üretimi aşılara karşı önyargı hakim.

"AMERİKAN AŞISI OLACAĞIM"

Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek ise, koronavirüs aşısını, Çin ve Rusya ile ilişkileri nedeniyle kendisine yöneltilen eleştirilere bir son vermek için kullanmayı düşünüyor.

Perinçek, bunu sağlamak için ABD yapımı bir aşı olacağını söyledi. Perinçek "Amerikan aşısı olacağım. Böylece bana yönelen saldırılar kesilecek." ifadelerini kullandı.