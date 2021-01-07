Doğu Perinçek, dün ABD'de yaşanan olayları değerlendirerek Amerika rüyasının bittiğini söyledi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Haber Türk'te Mehmet Akif Ersoy'un sunduğu Nedir Ne Değildir programına katıldı.

Dün ABD'de yaşanan olayların değerlendirildiği programda Perinçek, yaşanan olayların Amerika rüyasının da Amerika kabusunun da bittiğinin göstergesi olduğunu söyledi.

"RÜYASI DA KABUSU DA BİTTİ"

Perinçek, "Amerikan rüyası bitti. Demokrasinin kalesiydi, demokrasi ihraç ederdi. Artık o rüya bitti. 'Amerika zenginlik götürür, zenginliğin kaynağı Amerika ile işbirliğidir...' O rüyalar da bitti. Bir Amerika kabusu vardı, 'Amerika'nın silahı var külahı var, elinde nükleer silahları var, denizaltıları Basra körfezine geldi, Doğu Akdeniz'de 6. flosu dolaşıyor...' Bu Amerika kabusu da bitti. O bitişi çok güzel simgeliyor fotoğraflar. Dolar imparatorluğu çöktü." ifadelerini kullandı.

Doğu Perinçek: Amerikan rüyası bitti VİDEO