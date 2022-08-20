Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Suriye ziyareti için "Eylül ayında bu buluşmayı yapacağız. Heyeti oluşturmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Türkiye'nin iç savaş nedeniyle Suriye'den gelen mültecilere yönelik geri dönüş politikaları sürüyor.

Bu kapsamda gündemde olan çözüm yollarından biri Beşar Esad ile masaya oturmak.

İlk açıklama Çavuşoğlu'ndan geldi

İlk olarak Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Suriye'de güvenli ortamın oluşturulmasının çözümünü siyasi uzlaşıdan geçtiğini belirterek, "Bu ülkenin tek çıkar yolu siyasi uzlaşı. Teröristlerin temizlenmesi lazım kim olursa olsun. Muhalif olan Suriyelilerle rejim arasında bir barışın olması gerektiğini ve Türkiye olarak da buna destek olabileceğimizi söyledik." ifadelerini kullandı.

Bu açıklamanın ardından önce Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı'dan sonra da Doğu Perinçek konuya ilişkin konuştu.

Doğu Perinçek, Beşar Esad'la görüşme için tarih verdi

"Heyetler arası bir görüşme olacak"

Halk TV yayınına katılan Perinçek, Beşar Esad ile bir görüşme gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceği yönündeki soruya, "Birebir değil ancak heyetler arası bir görüşme olacak" cevabını verdi.

Perinçek, heyette yer alacak isimlerin henüz belli olmadığını sadece kendisinin ve Ethem Sancak'ın kesin olduğunu ifade ederek, isimlerin de önümüzdeki günlerde kesinliğe kavuşacağını belirtti.

"Eylül ayında bu buluşmayı yapacağız"

Doğu Perinçek, bir kez daha katıldığı Halk Tv ekranlarında Suriye ziyareti için tarih verdi.

Perinçek, "Eylül ayında bu buluşmayı yapacağız. Heyeti oluşturmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Perinçek görüşme günün ise Beşşar Esad'ın görüşmelerine ve kendilerinin görüşmelerine göre belirleneceğini belirtti.

Doğu Perinçek Beşar Esad ile görüşecek



