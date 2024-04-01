Doğu Perinçek: Bu seçimde muhtarlıklar kazandık Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, yerel seçimlerde önemli başarıla kazandıklarını söyleyerek, "Uşak'ı, Adana'sı, Sivas'ı... Türkiye'nin her yöresinden tabanda muhtarlık seçimlerinde Vatan Partisi önemli başarılar kazandı." dedi.

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ensonhaber.com

Yurttaşlar, 31 Mart yerel yönetim seçimlerinde oylarını kullanmak üzere sandıklara gitti.



Oy kullanma sürecinin saat 17.00'de sona ermesiyle birlikte başlatılan sayım işlemleri, devam eden veri akışıyla sürüyor.

Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, 31 Mart seçim sonuçlarını Ulusal TV'de sSeçim Özel programında yorumladı.

"Muhtarlık seçimlerinde Vatan Partisi önemli başarılar kazandı"

Perinçek, bu seçim sürecinde Vatan Partisi'nin başarılar elde ettiğini belirterek şunları söyledi:

