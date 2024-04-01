Yurttaşlar, 31 Mart yerel yönetim seçimlerinde oylarını kullanmak üzere sandıklara gitti.
Oy kullanma sürecinin saat 17.00'de sona ermesiyle birlikte başlatılan sayım işlemleri, devam eden veri akışıyla sürüyor.
Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, 31 Mart seçim sonuçlarını Ulusal TV'de sSeçim Özel programında yorumladı.
"Muhtarlık seçimlerinde Vatan Partisi önemli başarılar kazandı"
Perinçek, bu seçim sürecinde Vatan Partisi'nin başarılar elde ettiğini belirterek şunları söyledi:
"Vatan Partisi bu seçimde şöyle başarılar kazandı. Birincisi Kahramanmaraş Pazarcık ilçesindeki muhtarlık seçimlerinde, Sivas'ın Divriği muhtarlık seçimlerinde, Adana'nın Gürbeyir muhtarlık seçimlerinde... Son gelen bilgilerde göre Uşak merkeze bağlık muhtarlık seçimlerinde...
Uşak'ı, Adana'sı, Sivas'ı... Türkiye'nin her yöresinden tabanda
muhtarlık seçimlerinde Vatan Partisi önemli başarılar kazandı. Kırsal
kesimden, köylük alandan merkezlere doğru iktidar amacıyla bir halk
hareketinin nüveleri de oluşmaktadır."
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