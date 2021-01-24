Partisindeki istifalarla ilgili konuşan Perinçek, istifa edenlerin PKK, FETÖ çizgisinde olduğunu belirtip, Deniz Gezmişler'in, Mahir Çayanlar'ın bile kendi emrinde olan kişiler olduğunu söyledi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Habertürk TV'de Gerçek Fikri Ne isimli programa konuk oldu.



Gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Perinçek programda; Eren Eğilmez, Nagehan Alçı, Cem Küçük ve Gürkan Hacır'ın sorularını da yanıtladı.

Partisinden 108 kişinin istifa edilmesiyle ilgili de sorulara yanıt veren Perinçek, istifa edenleri Amerika, PKK, FETÖ çizgisinde olmakla suçladı.

Kendisi için "Ben herhangi biri değilim" açıklamasında bulunan Perinçek "Deniz Gezmişler, Mahir Çayanlar benim emrimde olan insanlardı” diyerek şu ifadeleri kullandı;

ONLARIN ÇİZGİSİ BELLİ

"Ben onları benimsemiyorum ki onlar beni benimsesin. Vatan Partisinden ihraç edilmiş olan şahıslar da 'HDP Kapatılsın' programına Vatan Partisi'nin karşı çıkan, 'Türk milletiyiz' kavramını Van bildirisinden çıkaran, dolayısıyla Amerika'nın, Biden'ın, PKK'nın, FETÖ'nün dostu çizgide olan insanlardır.

Doğu Perinçek: Denizler Mahirler benim emrimdeki kişilerdi ViDEO



DENİZLER, MAHİRLER...

Burada da partinin bir irade beyanı söz konusu. Benim karşıma sahte solu getirmeyin. Ben 1968 gençlik hareketinin lideriyim. Herhangi biri değilim. Deniz Gezmişler, Mahir Çayanlar benim emrimde olan insanlardı. Ben o hareketin lideriyim. Bizim ayrılığımız nerden çıkmıştır? Silahlı mücadele 71 yılında girişimleri başlayınca… O genç arkadaşlar silahlı mücadeleye sürülünce onların karşısına ben çıktım. Gene çıkarım.

Bu sola kasıttır. 1971 banka soygunları, çocuk kaçırmak... Ben onların karşısındayım. Onların hiçbir gücü yoktur. Sonunda gidip PKK'ya sığınmışlardır. Vatan Partisi'nin dışında 1970'den kalan hiçbir güç yoktur.”