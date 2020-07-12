Vatan Partisi Genel Başkanı Doğur Perinçek, Atatürk devrimlerinden bazılarının bir gün çağın gereklerinin gerisinde kalacağını, değiştirilmesi gerekeceğini söyledi.

Habertürk'te Eren Eğilmez'in sunduğu 'Gerçek Fikri Ne' programında Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, gündeme dair konularda açıklamalarda bulundu.

"ATATÜRK DEVRİMLERİ DEĞİŞEBİLİR Mİ?"

Ayasofya Camisi'nin yeniden ibadete açılmasına, kendisini Atatürkçü olarak tanımlayan Perinçek'in nasıl baktığı, bunun üzerinden "Atatürk devrimleri de bir gün değiştirilebilir mi?" diye soruldu.

Doğu Perinçek: Devrim kanunları değişebilir

"DEVRİMİN RUHUNDA SÜREKLİ DEĞİŞİM VARDIR"

Doğu Perinçek de "Elbette, hiçbir şey yerinde durmuyor ki" diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"170 yıllık bir devrimin içindeyiz. 2100'lerde bugün ileri dediğimiz şeyler geride olacak. Devrimlerin değişmeyeceğini düşünmek, devrimcilik ruhuna aykırıdır. Su değirmeni kullanırken, elektrik icat edildiğinde diğeri geri kalmış olur."

"DÜN İLERİCİ OLAN, YARIN GERİCİ OLACAK"

"Vatan Partisi hükümet olursa Ayasofya ile ilgili düzenlemeyi değiştirmeyecek. Bunlarla iki de bir oynamak, gündemi oyalamak yanlış. Devrim kanunları da bir gün eskiyecek. Dün ilerici olan yarın gerici olacak."