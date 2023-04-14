Doğu Perinçek Ensonhaber canlı yayınında: 6'lı masa kazanırsa kaos çıkar Ensonhaber'e konuşan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, altılı masanın seçimi kazanması durumunda ülkede kaos çıkacağını söyledi.

ensonhaber.com

Türkiye, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için çoktan geri sayıma geçti.

Seçimlere 30 gün kala siyasette gündem oldukça hareketli.

Hal böyle olunca siyasetin nabzını tutan Ensonhaber de birbirinden önemli konukları ağırlamayı sürdürüyor.

Ensonhaber'in YouTube kanalında İlker Koç'un sunumuyla yayınlanan Gündem Özel'in son konuğu Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek oldu.

Doğu Perinçek, Ensonhaber'e anlattı

Cumhurbaşkanlığı adaylık süreci için 100 bin imzayı toplayamayan isimlerden biri olan Perinçek, toplumun 2 seçeneğin arasına sıkıştırıldığı için başarısız olduklarını söyledi.

Perinçek, 100 bin imzayı toplayamama nedenlerinden biri olarak da partisinde Cumhurbaşkanlığını kazanmak gibi bir iddianın olmamasına bağladı.

Perinçek konuyla ilgili, "Toplum 2 seçeceğin arasına sıkıştırıldı. Biz de o yüzden 100 bin imzayı toplama konusunda başarılı olamadık. Bizim partimizde Cumhurbaşkanı seçilme iddiamız yoktu. Seçimlerde esas olarak meclise girmeyi karar aldık. Cumhurbaşkanı seçilme iddiamızın olmaması seçim çalışmalarımızı etkiledi diyebilirim." dedi.

"Altılı Masa Türkiye’de iktidar olursa ülkeyi kaos bekler"

Tecrübeli siyasetçiye daha sonra, "Millet İttifakı’nın kabul etmese de PKK’nın elebaşlarından sürekli bir destek geliyor Kemal Kılıçdaroğlu’na ilişkin olarak. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz. Şayet Millet ittifakı iktidar olursa ülkemizi neler bekler sizce?" diye soruldu.

Doğu Perinçek, Millet İttifakı'nın seçimi kazanması durumunda Türkiye'yi kaosun bekleyeceğini söyledi.

"Devletten tasviye edilenlerin görevlerine iade edilmesi karışıklık çıkarır"

Millet İttifakı'nın vaatlerinden biri olan 'KHK'lıları göreve iade edeceğiz' söyleminin karışıklık çıkartacağını ifade eden Perinçek, kamu kurumlarından tasviye edilen şahısların sayısına dikkat çekti.

Perinçek konuya ilişkin, "Biliyorsunuz 24 bin subay, 30 bin de polisten tasviye edildi. 14 bin de yargıdan edildi. Toplamda 140 binin üzerine çıktı kamudan temizlenen PKK ve FETÖ mensupları. Bunları tekrar almaya kalkmak mümkün değil bu bir kaos girişimi olur." ifadelerini kullandı.

"Londra bankalarından 300 milyar dolar getiriceğiz falan bunların hepsi palavra ve boş laf"

Millet İttifakı'nın FETÖ ve PKK'yı iktidara taşıma peşinde olduğunu da sözlerine ekleyen Perinçek, daha sonra altılı masanın belirlediği ekonomi programını eleştirdi.

Perinçek, Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimlere yönelik yatırım vaadinin inandırıcı olmadığını söyleyerek, "Londra bankalarından 300 milyar dolar getiriceğiz falan bunların hepsi palavra ve boş laf. 300 milyar dolar değil, 300 milyon dolar bile büyük. 300 milyar dolar o kadar muazzam bir kaynak ki bunların hepsi ciddi ve inandırıcı olmayan açıklamalar." dedi.

"FETÖ ve PKK’yı iktidara taşıma peşindeler, bu çok büyük kargaşalar yaratır"

Doğu Perinçek'in dikkat çeken ifadeleri şu şekilde:

Kaos bekler, eğer Altılı Masa Türkiye’de iktidar olursa ülkeyi kaos bekler. Neden kaos bekler? Bakın en çok vaat ettikleri nedir, diyorlar ki biz KHK’larla ya da mahkeme kararlarıyla devletten tasviye edilmiş olan FETÖ’cüleri ve PKK bağlantıları falan devletin içine geri alacağız. Biliyorsunuz 24 bin subay, 30 bin de polisten tasviye edildi. 14 bin de yargıdan edildi. Toplamda 140 binin üzerine çıktı kamudan temizlenen PKK ve FETÖ mensupları. Bunları tekrar almaya kalkmak mümkün değil bu bir kaos girişimi olur. O bakımdan Millet İttifakı’nın bu planda ısrarı bir mecburiyet. PKK ile ittifak halindeler FETÖ ile beraberler dolayısıyla FETÖ ve PKK’yı iktidara taşıma peşindeler. Bu tabii Türkiye için çok büyük kargaşalıklar anlamına geliyor.

"Türkiye'ye iflas ettirmiş ekonomik programı izliyorlar"