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    Doğu Perinçek: Esad'ın davetlisi olarak Suriye'ye gidiyoruz

    Kasım veya aralık ayında Suriye'ye giderek Esad'la görüşeceğini belirten Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek "O Suriyeliler de bizim kardeşlerimiz" dedi.
    • 07.11.2022 - 19:21
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    Doğu Perinçek: Esad'ın davetlisi olarak Suriye'ye gidiyoruz

    Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, partisinin Siirt'te düzenlediği toplantıda konuştu.

    Perinçek, beraberinde bir süre önce Vatan Partisine katılan iş insanı Ethem Sancak ile katıldığı toplantıda yaptığı konuşmada, parti olarak tasarruf ve üretime önem verdiklerini anlattı.

    Türkiye'nin geleceği için çok esaslı kadrolar yetiştirdiklerini belirten Perinçek, sorunların çözümü için uluslararası arenada da gerekli çalışmaları yaptıklarını aktardı.

    "Esad'ın davetlisi olarak Suriye'ye gidiyoruz"

    Kasım ve aralık ayını işaret eden Perinçek, Suriye Devlet Başkanı Esad ile görüşeceğini söyledi.

    "Ethem arkadaşımızla önümüzdeki 2 ay içinde, kasım veya aralık ayında Suriye'ye gidiyoruz, Sayın Beşar Esad'ın davetlisi olarak. O Suriyeliler de bizim kardeşlerimiz" diyen Perinçek, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Araya dikenli teller çekilmiş, duvarlar yapılıyor. Yıkacağız o duvarları, o dikenli telleri kaldıracağız. Oradan tırlar gelsin, tırlar. Ticaret gelsin, ticaret gitsin. Burada üretilen mallar gitsin. Komşularımızla alışverişi tekrar canlandıracağız. Onun görüşmelerini yapacağız. Aynı zamanda terörü bitirmek, Suriye'de terörü bitirmek ve ülkelerimize huzur ve barışı getirmek, böylece üretim yapabileceğimiz koşulları sağlamak, ticaret yapacağımız barış, huzur koşullarını sağlamak. Bunu Suriye ile de görüşeceğiz. Dolayısıyla Vatan Partisi dış politika açısından da önümüzdeki dönemin çözümlerine hazır."

    AA'nın aktardığı habere göre,iş insanı Ethem Sancak da partilerinin çalışmaları hakkında bilgi vererek, memleketi Siirt'ten destek beklediklerini söyledi.

    Doğu Perinçek: Esad ın davetlisi olarak Suriye ye gidiyoruz #1

    Doğu Perinçek: Esad ın davetlisi olarak Suriye ye gidiyoruz #2

    Doğu Perinçek: Esad ın davetlisi olarak Suriye ye gidiyoruz #3

    Doğu Perinçek: Esad ın davetlisi olarak Suriye ye gidiyoruz #4

    Doğu Perinçek: Esad ın davetlisi olarak Suriye ye gidiyoruz #5


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