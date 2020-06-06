Doğu Perinçek, HDP'nin kapatılmasını istedi

Perinçek, HDP'nin kapatılması durumunda Kürtlerin de nefes almaya başlayacağını söyledi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, CNN Türk canlı yayınında Akıl Çemberi programına katıldı.

HDP'li iki ismin milletvekilliğinin düşürülmesinin tartışıldığı programda; Perinçek, HDP konusundakini fikrini açık bir şekilde ortaya koydu.

KARŞIDA AMERİKA VAR, FRANSA VAR, İSRAİL VAR

Doğu Perinçek, "Topyekün bir mücadeleyle PKK sorununu çözebiliriz. Karşıda Amerika var. Hatta Fransa var. İsrail var. Bu güçlere karşı sadece Mehmetçik'i görevlendirerek polisi görevlendirerek sonuç alınamaz.

KÜRT VATANDAŞLARIMIZ RAHATLAYACAK

O nedenle topyekün; devlet ve millet her cephede... Yalnız silahlı cephede değil. Meclis'e de sokmayacağız belediyeler de olamaz. Kürt vatandaşlarımız da rahatlayacak, özgürleşecek. Ensonhaber.com

HDP KAPATILSIN OH SESİ DUYACAĞIZ

Emin olun bugün kapatılsın HDP, en çok sevinecek olanlar; Güneydoğu'da yaşayanlar... Hakkari'de, Mardin'de Urfa'da, Muş'ta, Bitlis'te Bingöl'de... En başta Kürt vatandaşlarımız olacak. Oradan bir 'oh' sesini birlikte duyacağız. Bunu ben biliyorum.

HDP'YE PKK'YA DEVLET BÜTÇESİNDEN 90 MİLYON LİRA

HDP'nin kapatılması köklü çözümdür. HDP'ye PKK'ya 90 milyon TL her yıl devlet bütçesinden veriliyor. Bu ne biçim çıkmazdır. Nasıl büyük bir paradokstur." ifadelerini kullandı.



