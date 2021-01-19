Doğu Perinçek, koronavirüs aşısı yaptırdı

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, İstanbul'daki Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde koronavirüs aşısı oldu.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek de koronavirüs aşısı olan siyasetçilerden oldu.

Aşının ilk dozunu, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne gelerek Koronavirüs Aşı Polikliniği'nde yaptıran Perinçek, tedbir amacıyla bir süre bekledi.

"VATANDAŞLIK GÖREVİMİ YAPTIM"

Daha sonra basın mensuplarına açıklamada bulunan Perinçek, aşı olmakla vatandaşlık görevini yaptığını belirterek, "Parti liderleri, millete önderlik edecek, doğru yolu, doğru davranışı gösterecekler. Biz de aşımızı yaptırdık." dedi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Türkiye'nin koronavirüs ile mücadelesinde önemli rol üstlendiğini, bu nedenle kendisini kutladığını belirtti.

AŞI KARŞITLARINI HEDEF ALDI

Perinçek, aşıya karşı çıkanların bilim ve medeniyet karşıtı olduğunu savundu.

Kendisine eşlik eden Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Emin Kalkan ve sağlık çalışanlarına teşekkür eden Perinçek, hastaneden ayrıldı.