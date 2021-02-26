Doğu Perinçek, hukukçu Gamze Pamuk Ateşli'nin Bahçeli partisini bırakırsa, MHP'nin başına da geçersiniz" sözlerine karşılık "MHP'nin başına geçmekten şeref duyarım" ifadelerini kullandı.

Haber Global Ekranlarında Buket Güler'in sunduğu "Mesele" programında Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ile hukukçu Gamze Pamuk Ateşli arasında ilginç bir tartışma yaşandı.

Ateşli ile zaman zaman tansiyonu yükselen tartışmalar içerisine giren Perinçek, çarpıcı ifadeler kullandı.

Karşılıklı atışma sırasında Ateşli'nin "Bahçeli partisini bırakırsa, MHP'nin başına da geçersiniz, çok uygun bir pozisyonunuz var" sözlerine Perinçek'ten çok konuşulacak bir yanıt geldi.

"MHP'NİN BAŞINA GEÇMEKTEN ŞEREF DUYARIM"

"MHP'nin başına geçmekten şeref duyarım" duyarım diyen Perinçek, "Ben MHP'nin başına geçmekle tehdit edilmem ki. MHP bugün vatansever bir parti, Türkiye'nin bütünlüğü için çalışıyor. Teröre ve ABD'ye karşı mücadele ediyor. Onun için MHP'nin başında olma bir suç değil. PKK'nın tarafından bakarsanız MHP'yi bir suç örgütü olarak görürsünüz. Bakın hep kendinizi ele veriyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Doğu Perinçek: MHP'nin başına geçmekten şeref duyarım İZLE

