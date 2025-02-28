Doğu Perinçek, Öcalan'ın çağrısını yorumladı

Türkiye'de dün tarihi bir gün yaşandı..

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin terör örgütünün silah bırakması ve tasfiye edilmesi çağrısıyla başlayan süreçte sona gelindi..

DEM Parti heyeti, İmralı ziyareti sonrası Abdullah Öcalan'ın mesajını kamuoyuna aktardı.

Öcalan mesajında, PKK’ya kendini lağvetme çağrısı yaptı.

Çağrı sonrası çok sayıda siyasetçiden olumlu mesajlar geldi.. Bunlardan biri de Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek oldu.

"TÜRK ORDUSU PKK'YI BİTİRDİ, ÖCALAN GERÇEĞİ KABUL ETTİ"

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Perinçek, çağrıyı şu ifadelerle yorumladı:

TÜRK ORDUSU PKK'YI BİTİRDİ, ÖCALAN BU GERÇEĞİ KABUL ETTİ



Öcalan bağımsız Kürt devleti, federasyon, özerklik, kültürel özerklik gibi çözümlerin tarihsel temeli olmadığını belirtti.



Yine Öcalan, PKK Kongresi'ne çağrıda bulunarak devletle ve toplumla bütünleşmek için PKK'yı dağıtma ve silahları bırakma konusunda bütün gruplara seslendi. Yani Suriye'nin kuzeyindeki, Irak'ın kuzeyindeki ve İran'daki PKK gruplarına da çağrıda bulundu.



Öcalan'ın PKK'yı feshetme ve silahsızlandırma çağrısı ABD-İsrail planlarına darbe indiriyor. Çünkü ABD ve İsrail, İkinci İsrail planını silahlı bir PKK ile başarabilir. PKK olmazsa ve silahsız kalırsa ABD kara gücünden yoksun kalır.