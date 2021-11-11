Doğu Perinçek, Orhan Uğurluoğlu'yla tartışınca programdan ayrıldı

Orhan Uğurluoğlu'nun sunduğu 'Serbest Bölge' programına konuk olan Doğu Perinçek, "Amerikan ajanı mısınız?" sorusunu duyunca Uğurluoğlu'yla tartıştı. Perinçek daha sonra programı terk etti.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Flash Tv'de yayınlanan 'Serbest Bölge' programına konuk oldu.

Orhan Uğurluoğlu, Perinçek'e "Doğu Perinçek İngiliz partisi ve Amerikalıların adamıdır deniliyor" sorusunu yöneltti.

Uğurluoğlu'nun bu sorusu üzerine, ikili arasında tartışma çıktı.

'AMERİKAN AJANI MISINIZ?' SORUSU ORTAMI GERDİ

Perinçek Uğurluoğlu'nun sorusuna, "Bunu söylemeniz bile sizi ayıplıyor, bunu gündeme getirmekle çok ayıp bir şey yapıyorsun. Sen Türkiye'nin en şerefli adamına, Ermeni Soykırımını bitirmiş, Silivri duvarını yıkmış FETÖ darbesini bilmem ne yapmış adama, getiriyorsun bir tane adi süprüntünün sözleriyle lekelemeye çalışıyorsun bunu sen Kılıçtaroğlu'na yapabilrir misin." yanıtını verdi.

Soruya sinirlenen Doğu Perinçek, stüdyoyu terk etti

"EMPERYALİZME KARŞI SAVAŞAN ADAMA BUNU SORAMAZSIN"

Uğurluoğlu'nun 'Herkese yaparım' cevabının ardından bir kez daha öfkelenen Perinçek, "Kimseye yapamazsın. Alet oluyorsun Orhan, bu gazetecilik değil bu karapropaganda. Sende vicdan var mı, vicadı olan adam bu soruyu sorar mı Amerikan emperyalizmine karşı savaşan bi adama bu soru sorulur mu?" dedi.

Perinçek'in bu sözleri karşısında Uğurluoğlu, "Adamın sözünün tırnak içerisindeki iddiasını dile getirmemek gazetecilik suçu olur. Ben müthiş vicdanlı bir adamım." ifadelerini kullandı.

"ATATÜRK'E İNGİLİZ AJANI DİYEBİLİR MİSİNİZ"

Uğurluoğlu'nun 'Ben müthiş vicdanlı bir adamım' ifadeleri üzerine tekrardan söze giren Perinçek, "Orhan kardeş gazetecilik Amerikan emperyalizmine alet olmak mı, sen Atatürk'e İngiliz Ajanı mısın diye sorabilir misin?" şeklinde konuştu.

Giderek hararetlenen tartışmada, Perinçek'in, 'Benim hayatım cevap' demesinin ardından Uğurluoğlu, 'Benim de hayatım gazetecilik' diye karşılık verdi.

"GAZTENEKECİLİK DİYELİM ONA"

O anlarda Uğurluoğlu'nun gazeteciliğine sataşan Perinçek, bir de lakap taktı.

Perinçek, Orhan Uğurluoğlu'nun gazeteciliğine, 'Gaztenekecilik' lakabını verdi.

STÜDYOYU TERK ETTİ

Uğurluoğlu ise bu lakaba yönelik, "Yapma Allah aşkına o hakarete girer, ben size hakaret ettim mi 52 yıldır gazeteciyim ben." dedi.

Tartışmanın devam etmesinin ardından Perinçek, stüdyoyu terk etti.